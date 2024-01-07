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Alonso: "Yeni nesil araçları anlamak kolay değil"

Fernando Alonso, zemin etkili araçları anlamanın hiç de kolay olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

En deneyimli Formula 1 pilotları bile, zemin etkisine dayalı yeni nesil araçların davranışlarını tam olarak anlayamıyorlar.

Fernando Alonso önümüzdeki yıl 400 Grand Prix gibi inanılmaz bir dönüm noktasına ulaşacak, ancak yeni nesil araçların çok dar bir çalışma aralığına sahip olduğunu, dolayısıyla pilotun araçtan ne bekleyeceğini her zaman tam olarak bilemediğini söylüyor.

Bunun bir örneği Ferrari araçlarının Mexico City'deki performansıydı: Charles Leclerc ve Carlos Sainz sıralama turlarında neden son seansta bu kadar hızlı olup, ilk çizgiyi aldıklarını açıklamakta zorlandılar.

Sıralama turlarında ikinci olan Sainz, "Bir saniye olmasa da 0.8 saniye geliştik ve bu da aracımızın tam olarak anlamadığımız özellikleri olduğunu gösteriyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"Birdenbire SF-23'ün doğru çalışma aralığında olduğu ortaya çıktı ve bu da bizi hoş bir şekilde şaşırttı."

"Neden bazen hızlı, bazen yavaş gittiğimizi tam olarak bilmiyoruz." dedi.

Geçen yıldan bu yana Aston Martin takımında yarışan iki kez dünya şampiyonu Alonso'ya Sainz'in sözleri soruldu.

İspanyol Marca gazetesine Alonso, "Bu araçları ayarlamak daha zor, davranışlarını anlamak daha zor. Takıma bu konuda bilgi vermek bile kolay değil."

"Bazen sürüş esnasında her şey yolunda gidiyormuş gibi geliyor fakat garaja dönüp sonuçlara baktığımda 14. olduğumu görüyorum."

"Bazen de tablo tam tersi oluyor: aracı kontrol etmek zor, denge iyi değil ama ilk üçe giriyorsunuz."

"Bu araçlar, ayar değişikliklerine karşı çok hassas."

"Meselenin sadece aerodinamide olduğunu düşünmüyorum. Çok sert süspansiyonun ve minimum yerden yüksekliğin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Sürüş esnasında yaşadığınız hisleri tam olarak anlamak zor."

"Araç ne kadar dengeli? Lastiklerle nasıl etkileşime giriyor? Aerodinamik paket nasıl çalışıyor? Süspansiyon nasıl işliyor? mekanik yol tutuş seviyesi nasıl?"

"Tüm bu parametreler bazen biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Sanırım yeni nesil araçlar çok karmaşık." dedi.

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