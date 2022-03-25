Alonso yeni motora geçmek zorunda kaldı

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Fernando Alonso, Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında son bölüme kalmayı başarmıştı fakat yarışta lastik aşınması nedeniyle epey zorluk çekmiş ve hafta sonunu dokuzuncu bitirmişti.

Bugün gerçekleştirilecek ilk antrenman seansından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan Alpine, Alonso'nun içten yanmalı motorunda bir sızıntı keşfettiklerini duyurdu.

Takım, herhangi bir pist üstü süresini kaybetmek istemedi ve bundan ötürü Alonso'yu bu yılki ikinci içten yanmalı motoruna geçirdi.

Tedbir amaçlı yapılan bu değişiklik, Alonso'nun henüz ikinci yarışta ikinci motoruna geçtiği anlamına geliyor.

Bu motorun gelecekte tekrar kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz fakat takım, bu üniteyi Viry'deki motor fabrikasına gönderdi.

Burada yapılacak incelemelerin ardından sorunun sebebi ve çözülüp çözülemeyeceği ortaya çıkacak.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images