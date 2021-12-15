Alonso: "Yeni lastiklere kimin daha hızlı adapte olacağını merak ediyorum"

Sezonun son F1 testi bugün gerçekleştirilirken, Alpine'de test aracının direksiyonuna çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso geçti.

İspanyol pilot, 1:26.940'lık zaman turuyla günü yedinci sırada tamamlarken, attığı 148 turla en çok tur atan dört isimden birisi oldu.

Günün ardından konuşan Alonso, yeni lastiklerin farklı bir sürüş tarzı gerektirdiğini belirtti. Fakat gelecek yılki sezon öncesi testlerinde herkesin yeni lastiklere adapte olmasını bekliyor.

Alonso, başarılı günün ardından şöyle dedi: "Takım ve Pirelli için başarılı bir gün oldu."

"Gelecek sezonun lastikleri üzerinde çalıştım, onları test etmek ve 2022'de bizi neyin beklediğini anlamak ilginçti."

"Yeni lastikler, 13 inç lastiklere kıyasla farklı davranıyor ve daha farklı bir aşınma durumu var."

"Yine de Pirelli henüz gelecek sezon için lastik hamurlarını seçmedi ve bu lastikler, nihai versiyon değil."

"Fakat artık lastiklerle çalışmanın farklı olacağını söyleyebiliriz, herkes farklı pilotaj teknikleri deneyecek."

"Bu lastikler, yükü ve enerjiyi farklı şekilde taşıyorlar ve çeşitli hızlarda farklı davranıyorlar. 2021 lastikleri farklı hızlarda daha stabil davranıyordu."

"Yeni lastiklerle öncesine kıyasla şekilde çalışmamız gerekiyor fakat kış testlerinde buna alışacağımızı düşünüyorum."

"Kimin bu lastiklere diğerlerinden daha hızlı adapte olacağını ben de merak ediyorum.”

Fernando Alonso, Alpine/Renault RS18 Mule Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images