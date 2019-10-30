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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Yeni kurallar F1'e dönmemi sağlayabilir"

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Alonso: "Yeni kurallar F1'e dönmemi sağlayabilir"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Eki 2019 14:16

Fernando Alonso, 2021 kurallarının istediği gibi olması halinde Formula 1'e geri dönebileceğini söyledi.

Fernando Alonso 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile arka arkaya iki Formula 1 dünya şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı.

38 yaşındaki İspanyol sürücü, geçen yıl Formula 1'den ayrılma kararı aldı ancak yine de tam zamanlı olarak gelecekte geri dönebileceğini söylemişti.

Şu anda McLaren'ın elçisi konumunda yer alan Alonso, bu yılki McLaren MCL34 F1 aracını daha önce test etmişti.

Le Mans 24 Saat'i iki kez kazanmayı başaran Alonso, Triple Crown unvanını kazanmak için Indianapolis 500 yarışından zaferle ayrılmak istiyor ve aynı zamanda motor sporlarının önemli yarışlarında yer alıyor.

Dakar Rallisi'ne katılacak olan Alonso, "Gelecek yıl Dakar'dan sonra bir başka Indy 500 girişimi için iyi şekilde hazırlanmak istiyorum."

"2021'de ise neler olacağını göreceğiz. Yeni kurallara sahip olan Formula 1, oldukça dikkatli şekilde bakmam gereken bir şey olacak."

"Yeni kuralların onaylandığı, şu anın aksine herhangi bir takımın hakim olmadığı daha ilginç ve karmaşık bir Formula 1 görürsem, geri dönmek benim için potansiyel bir olasılık olacak." dedi.

Bununla birlikte Formula 1'in hedefleri, Alonso'nun değişmesi gerektiğine inandığı şeyler ile aynı çizgide gidiyor.

Alonso, "Takımların dengeleri ve maliyetlerinin, hem herkes hem de her şey için daha adil olması gerekiyor. Örneğin daha standart parçalar sunmaları gerekiyor, çünkü o zaman grid birbirine daha yakın olacak." dedi.

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Editör Roy Rijsdijk

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