Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Aston Martin bu yıl performans anlamında gelişse de, rakiplerinden daha fazla ilerleme kaydedemediği için beşinci sırada kaldı.

Bu hafta sonu bazı yeni güncellemeler getiren İngiliz ekip, ön tarafa daha fazla yaklaşmak istiyor.

Bugün Imola'da konuşan Alonso, bu konuda şöyle dedi: "Bahreyn'de iyi bir adım attık, Cidde'de iyi bir adım attık, Avustralya'da, Japonya'da ve biraz da Miami'de yeni parçalarımız vardı. Yani temel olarak her yarışa yeni parçalar getirdik ve Imola'da da durum farklı değil."

“Bunun bize diğer güncellemelerden daha fazla zaman kazandırıp kazandırmayacağını yarın göreceğiz."

"Burada son iki sprint yarışının aksine üç antrenman seansımız var, bu nedenle yeni paketi ve ayarları en iyi hale getirmek için bolca vaktimiz olacak."

"Fakat diğer yarışlardan farklı olacağını düşünmüyorum. Gelecek hafta Monako'da, Kanada'da ve Barselona'da daha fazla güncelleme yapacağız, yani yıl sonuna kadar uzun bir yolumuz var.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Imola pistine gelen güncellemelerin AMR24'ün zayıf yönlerini düzeltmeye yardımcı olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu anda getirdiğimiz güncellemeler daha iyi performans ve daha fazla yere basma gücüne yönelik. Dolayısıyla daha iyi bir yarış zamanı anlamına geliyor."

"Bu yıl ne zaman bir şey getirsek, rüzgâr tünelinde gördüklerimizi yaptı ve tüm bunlar araca daha iyi performans veriyor, bu da iyi olmalı fakat burada göreceli bir mücadele var."

"Siz 0.5 sn getirirken diğerleri 0.2 sn getiriyorsa, bir önceki hafta sonuna göre biraz daha hızlı olursunuz. Biz de bunu yapmaya devam etmeye çalışmalıyız. Dediğim gibi, tek büyük güncelleme yapıp birkaç yarış beklemek yerine, sezon boyunca istikrarlı olmanın kritik olacağını düşünüyorum."

“Aracın zayıf yönlerine gelirsek, bunun henüz -çözümü- pistte olmayan daha spesifik bir konu olduğunu düşünüyorum.”

Aston Martin'i herkesin çaba sarf ettiği iyi bir proje olarak görüp görmediği soruldu ve o da hiç tereddüt etmeden “Evet, %100. Sezonun gelişimi için harcadığımız çabayı gördüğümde, geçen yıldan sezon sonuna kadar rüzgâr tünelindeki ilerlemeyi gördüğümde, gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ancak bu rekabetçi bir dünya."

“Sürekli gelişim gösteren daha büyük takımlara karşı mücadele ediyoruz. Onlar daha iyi bir temelle başladılar ve onları yakalamamız gerekiyor. Fakat aracımız geçen yıldan daha iyi. İlerlememiz geçen yıla göre daha iyi ama sonuçlar öyle değil, en büyük dört takım harika bir iş çıkarıyor ama biz bu mücadeleyi seviyoruz.”

“Bir gün dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorsak, en iyi takım olma sürecinden geçmeli ve araç gelişiminden memnun olmalıyız."

"İlk altı ya da yedi yarışa bakarsanız, sonuçları açıklamak zor, ancak takıma güvenim tam ve şu anda iyi bir yönde ilerlediklerini düşünüyorum." dedi.