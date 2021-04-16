Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

Alpine, bu hafta sonu gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix'sine yeni bir güncelleme paketi getirmişti.

Bu güncelleme paketiyle beraber Alpine, orta grubun önüne yaklaşmayı hedefliyordu.

Cuma günkü ilk seansta yedinci olan, ancak ikinci seansta 12. sırada yer alan Alonso, sahip oldukları programı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

"Bugün için sahip olduğumuz programı hemen hemen tamamladık ve ilginçti. Herkes için zor bir gün oluğunu söyleyebiliriz. Birkaç kırmızı bayrak vardı ancak test parçalarıyla ilgili programımızı tamamlamayı başardık ve mutluyuz, kaydedilen ilerlemeden memnunuz. Tüm yeni parçalar çalışıyor gibi görünüyor."

"Daha fazla analiz yapmamız gerekiyor, ancak performans anlamında ileriye doğru bir adım atmamızı sağladıkları konusunda oldukça iyimseriz. Bu yüzden yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Alonso, orta grubun Imola'da tıpkı Bahreyn'de olduğu gibi çok yakın olacağını söyledi.

"Bence orta gruptaki mücadele çok yakın olacak. Burada gördüğümüz şeyin Bahreyn'dekinden farklı olacağını sanmıyorum. 0.2 veya 0.3 saniye, altı ya da yedi pozisyona denk olacak. Umarım üst kısımdaki takımlardan biri oluruz."

İspanyol pilotun son Imola yarışı 2006 yılındaydı ve o dönemki rakibi Michael Schumacher'di.

Yıllar sonra Imola'daki sürüşünün nasıl geçtiği sorusuna Alonso, "Imola'ya dönmek güzel oldu. Bu, kesinlikle eğlenceli bir gündü. Bu pistin modern Formula 1 araçlarıyla harika olduğunu düşünüyorum. Çok dar, çok hızlı ve evet, etrafınızda araçlar olduğu zaman, onların geçmesine izin vermek, piste çıkış turlarında veya pite dönüş turlarında olan kişileri geçmek, tüm bunlar oldukça zorlayıcı. Bu yüzden tur atarken adrenalin tavan yapıyor. Yani eğlenceli bir gündü." yanıtını verdi.