Alonso: "Yeni güncellemeler işe yarıyor, ileriye doğru gittik"

İspanyol pilot, tıpkı Lance Stroll gibi sıralama turlarında son bölüme kaldı ve yarışa yedinci cepten başlayacak.

Seansın ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "Bence yedinci ve sekizinci sıralardan çok memnun olmalıyız. Paketimize ne kadar uygun olduğunu bilmediğimiz bir pistte iki araçla da ilk ona girmeyi başardık."

"Bence yeni parçalar sayesinde artık daha rekabetçiyiz. Gece boyunca bazı iyi adımlar attık; bu yeni pakete uyum sağlamak için pek çok değişiklik yaptık ve bence her şey iyi görünüyor."

"Açıkçası puanlar Cumartesi günü değil Pazar günü veriliyor, bu yüzden yarın işi bitirmemiz gerekiyor."

Dün araçtan memnun görünmediğinin söylenmesi üzerine Alonso, "Dün farklı ayarlar deniyorduk."

"Aslında Lance de ben de mutsuz değildik. Sanırım bazı telsiz konuşmalarını yayına verdiler; her zamanki gibi düşük seviyeli yayınlardı fakat sorun değil." cevabını verdi.

Alonso, soğuyan havanın kendilerine yardım edip etmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sanırım öyle oldu."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Q1 benzeri koşullarda yani yağmur damlalarının geldiği fakat hâlâ kuru zemin lastiklerinin takılı olduğu şartlarda bence iyiyiz."

"Bu bizim ve aracımızın sevdiği bir durum çünkü lastiğe çok fazla sıcaklık uyguluyoruz . Çok sıcak olduğunda da tam tersi etki yapıyor. Bakalım, yarın bizim için daha büyük bir zorluk olacak."

Yeni güncellemeleri anlamak için yarışın önemli olup olmadığı sorusuna Alonso, "Kesinlikle, bence ne kadar çok tur atarsak paket hakkında o kadar çok şey öğreneceğiz."

"Dün çok ilginçti, bugün de öyle. Yarınki yarışta da bunun çok faydasını göreceğimizi düşünüyorum."

"Bence yeni bir güncelleme paketi tanıttıktan sonraki iki veya üç yarışta iyi bir yön bulmak çok önemli."

"Takım dün gece çok iyi bir iş çıkardı ve bugün performansı arttırdık. Umarım yarın daha fazlasını buluruz." cevabını verdi.

Bunun bir değişimin başlangıcı anlamına gelip gelmediği sorusuna, "Sanmıyorum, bence bu sadece biraz rahatlama, biraz daha az baskı demek."

"Bence tur zamanları, önde gelen takımlara biraz daha yakın olduğumuzu gösteriyor ve Barselona veya Avusturya'da yaşadığımız gibi Q1'de elenme sıkıntısı çekmiyoruz."

"Kokpitin arkasındaki his olarak da virajlarda biraz daha fazla yol tutuş hissediyoruz ve bu da daha iyi lastik aşınması gibi faydalar sağlıyor. Bu yüzden kesinlikle bir adım ileriye gittik."

"Takımın pistte beklendiği gibi çalışan bir güncelleme getirmesine ihtiyaç vardı, bu yüzden mutluyuz, takım adına mutluyum."