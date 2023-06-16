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Formula 1 / Kanada GP Röportaj

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Fernando Alonso, Barcelona'daki zorlukların ardından beklentileri azaltıyor fakat getirilen güncelleme paketine de inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Aston Martin AMR23 ön kanat

Bugün Montreal'deki antrenman seansında en çok dikkat çeken araç Aston Martin olacak. Silverstone merkezli ekip, ilk altı yarışın aksine podyum için mücadele edememelerinden ötürü Barcelonalı hafta sonunu hızla geride bırakmak istiyor.

Gilles Villeneuve pistine önemli bir güncelleme paketi getiren İngiliz ekip, cuma günü bu değişikliklerin etkisini anlamaya odaklanacak, ancak eski ve yeni versiyonları karşılaştırmalı olarak test etmeyi planlamıyorlar.

Mühendisler, aracın yan kısmı, motor kapağı ve özellikle taban kısmında önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu da takıma önemli bir ilerleme potansiyeli sağlıyor.

Fernando Alonso sorride durante la conferenza stampa di Montreal

Fernando Alonso sorride durante la conferenza stampa di Montreal

Photo by: Motorsport Images

Lawrence Stroll, geçtiğimiz günlerde bu hafta sonu için hedeflerinin çifte podyum olduğunu söyledi.

Ancak Fernando Alonso, bunun pek mümkün olmayabileceğine inanıyor ve beklentileri biraz düşürüyor. Bununla birlikte, yeni güncelleme paketiyle ilerleme kaydedebileceklerine dair umutlu bir duruş sergiliyor.

Alonso şunları söyledi: "Lawrence'ı tanıyoruz, hedefleri çok yüksek. Ancak onu mutlu ve gururlu yapmak için elimizden geleni yapacağız."

"Ancak şahsen bugün bu hedefi biraz fazla iddialı buluyorum. Sezon başında takım için tamamen yeni bir araç konseptiyle başladık ve her yarışta yeni şeyler keşfettik."

"Şimdi umarım yeni güncellemelerle tüm paketi en iyi şekilde optimize edebiliriz."

"İyi bir hafta sonu geçireceğimizi düşünüyorum, ancak Barcelona'dan sonra piste çıkıp neler olduğunu görmeyi tercih ederim."

"İki hafta önce büyük beklentiler vardı, ancak özellikle yarışta umduğumuz gibi bir performans sergileyemedik."

"Hava durumu da değişken olacak, buna göre hareket etmemiz gerekecek. Ancak elbette Barcelona yarışından daha iyi bir performans sergilemeyi umuyoruz." dedi.

Alonso daha sonra şöyle devam etti: "Sanırım tüm yıl boyunca rekabetçi bir konumda olacağız. Sadece Barselona'da alışık olduğumuz yarış temposundan uzak kaldık."

"Ancak Montreal pisti, aracımızın özelliklerine Montmeló'ya göre daha uygun olsa da, Red Bull'a yaklaşmak için özel bir şansımız olacağını düşünmüyorum."

"En iyi şansımızın olduğu hafta sonu muhtemelen Monako'ydu ve pole pozisyonunu sadece 0.050 saniye ile kaçırdık."

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