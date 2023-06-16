Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Alonso şunları söyledi: "Lawrence'ı tanıyoruz, hedefleri çok yüksek. Ancak onu mutlu ve gururlu yapmak için elimizden geleni yapacağız."

"Ancak şahsen bugün bu hedefi biraz fazla iddialı buluyorum. Sezon başında takım için tamamen yeni bir araç konseptiyle başladık ve her yarışta yeni şeyler keşfettik."

"Şimdi umarım yeni güncellemelerle tüm paketi en iyi şekilde optimize edebiliriz."

"İyi bir hafta sonu geçireceğimizi düşünüyorum, ancak Barcelona'dan sonra piste çıkıp neler olduğunu görmeyi tercih ederim."

"İki hafta önce büyük beklentiler vardı, ancak özellikle yarışta umduğumuz gibi bir performans sergileyemedik."

"Hava durumu da değişken olacak, buna göre hareket etmemiz gerekecek. Ancak elbette Barcelona yarışından daha iyi bir performans sergilemeyi umuyoruz." dedi.

Alonso daha sonra şöyle devam etti: "Sanırım tüm yıl boyunca rekabetçi bir konumda olacağız. Sadece Barselona'da alışık olduğumuz yarış temposundan uzak kaldık."

"Ancak Montreal pisti, aracımızın özelliklerine Montmeló'ya göre daha uygun olsa da, Red Bull'a yaklaşmak için özel bir şansımız olacağını düşünmüyorum."

"En iyi şansımızın olduğu hafta sonu muhtemelen Monako'ydu ve pole pozisyonunu sadece 0.050 saniye ile kaçırdık."