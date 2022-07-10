Alonso yeni güç ünitesine geçti

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İspanyol pilot, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında aracın tabanına hasar vermiş ve bundan ötürü son zaman turunda geride kalmıştı.

Sprint yarışına sekizinci sıradan başlaması gereken Alonso, aracının yarış öncesinde çalışmaması nedeniyle hareket edemedi. Bundan ötürü de cumartesi günkü yarıştan çekildi.

Takım, pazar günkü ana yarış öncesinde aracı tamir etmek için büyük çaba sarf etti ve bu kapsamda Alonso, yeni bir güç ünitesine de geçti.

Açıklamaya göre Alonso yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesine geçiş yaptı.

Hepsinde sınırı aşsa da, zaten yarışa en geriden başlayacağı için bir şey değişmemiş olacak.