Alonso yeni güç ünitesine geçti, son sıradan başlayacak

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Fernando Alonso, takım ile arasındaki anlaşmazlığın ardından cumartesi günkü sıralama turlarında geride kalmış ve son turda gelişim kaydedememişti.

İspanyol pilot bundan ötürü 17. oldu ve ilk bölümde elendi. Yarışa da sadece üç aracın önünde başlayacaktı.

Bugün padokta Alpine garajında epey hareketlilik olduğu görüldü ve güç ünitesinin değiştiği iddiaları vardı.

Resmi açıklama ise az önce geldi. Açıklamaya göre Alonso yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K, kontrol elektroniği, enerji depolama ve egzoza geçiş yaptı.

Bu, izin verilen ceza sayısını aştığı için İspanyol pilotun daha altıncı yarış olmasına rağmen yılki ilk grid cezasını aldığı anlamına geliyor.

Böylelikle Lance Stroll, Alex Albon ve Nicholas Latifi birer sıra kazanırken, Alonso son cepten start alacak.