Alonso, yeni düzenlemelerin negatif yönlerinden bahsetti

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Formula 1, 2022 için yeni teknik düzenlemeler getirdi ve yere basma kuvveti elde etmek için zemin etkili tasarımlara geçildi.

Yeni düzenlemelerin hedefi, araçtan çıkan hava türbülansını azaltarak arkadaki aracın daha yakından takip etmesini sağlamak ve böylece yarışları daha gösterişli hale getirmekti.

İlk dört yarışın ardından genel kanı olumlu yönde oldu ve sürücüler birbirleriyle daha uzun süre mücadele edebildiler. Fakat Alonso, bu konuda fikir ayrılığı yaratabileceğini söyledi.

Alonso, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Diğerlerine kıyasla biraz daha negatif olabilirim."

"Araçları takip etmek kesinlikle daha kolay. Aerodinamik açıdan önceki kadar yere basma kuvveti kaybetmiyoruz ama lastikler hâlâ bir problem. Takip ederken lastiklere hâlâ çok fazla zarar veriyorsunuz." dedi.

Barselona'daki ıslak zemin testini kaçıran Alonso, araçların zemin etkili olması nedeniyle ıslak koşullarda ve düşük hızda çok kötü olabildiğini düşünüyor.

Alonso, "Barselona'da ıslak zeminde sürmedim çünkü araçta bir problem vardı."

"Bu araçlarla ıslak zeminde düşük hızda gitmek gerçekten zor oluyor. Ayrıca lastikleri ısıtmak da zor oluyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alonso, genel sıralama ve zaman farkı arasında düzenlemelerin çok küçük bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Hedef, gridi birbirine yaklaştırmak ve birçok kazanan olmasını sağlamak olsa da, Red Bull ve Ferrari sezonun başlangıcında net bir fark yaratmış gibi duruyor.

Sonuç olarak Alonso, ön gruptaki takımlardan birinin geri düşmesi dışında pek bir şeyin değişmediğine inanıyor.

"Yeni düzenlemelerin araçların tamamını yaklaştırması ve birçok takımın ve sürücünün kazanmasını sağlaması gerekiyor."

"Fakat sıralama düzeni hâlâ farklı sürücüden sürücüye değil, takımdan takıma değişiyor."

"Bence genel olarak sporun bunu araştırmaya devam etmesi ve geliştirmesi gerekiyor."