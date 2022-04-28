Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Russell: "Sprint yarışlarının işe yaraması için %50 daha uzun olması gerekiyor" Sonraki / Sainz, dün gerçekleştirilen lastik testlerinde motor arızasıyla yolda kalmış
Formula 1 / Pirelli Imola testi Haberler

Alonso, yeni düzenlemelerin negatif yönlerinden bahsetti

Fernando Alonso, ilk dört yarışın ardından, yeni düzenlemelerde geliştirilmesi gerektiğine inandığı alanlara dikkat çekti.

Ekleyen:
Alonso, yeni düzenlemelerin negatif yönlerinden bahsetti
Haberi dinle

Formula 1, 2022 için yeni teknik düzenlemeler getirdi ve yere basma kuvveti elde etmek için zemin etkili tasarımlara geçildi.

Yeni düzenlemelerin hedefi, araçtan çıkan hava türbülansını azaltarak arkadaki aracın daha yakından takip etmesini sağlamak ve böylece yarışları daha gösterişli hale getirmekti.

İlk dört yarışın ardından genel kanı olumlu yönde oldu ve sürücüler birbirleriyle daha uzun süre mücadele edebildiler. Fakat Alonso, bu konuda fikir ayrılığı yaratabileceğini söyledi.

Alonso, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Diğerlerine kıyasla biraz daha negatif olabilirim."

"Araçları takip etmek kesinlikle daha kolay. Aerodinamik açıdan önceki kadar yere basma kuvveti kaybetmiyoruz ama lastikler hâlâ bir problem. Takip ederken lastiklere hâlâ çok fazla zarar veriyorsunuz." dedi.

Barselona'daki ıslak zemin testini kaçıran Alonso, araçların zemin etkili olması nedeniyle ıslak koşullarda ve düşük hızda çok kötü olabildiğini düşünüyor.

Alonso, "Barselona'da ıslak zeminde sürmedim çünkü araçta bir problem vardı."

"Bu araçlarla ıslak zeminde düşük hızda gitmek gerçekten zor oluyor. Ayrıca lastikleri ısıtmak da zor oluyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alonso, genel sıralama ve zaman farkı arasında düzenlemelerin çok küçük bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Hedef, gridi birbirine yaklaştırmak ve birçok kazanan olmasını sağlamak olsa da, Red Bull ve Ferrari sezonun başlangıcında net bir fark yaratmış gibi duruyor.

Sonuç olarak Alonso, ön gruptaki takımlardan birinin geri düşmesi dışında pek bir şeyin değişmediğine inanıyor.

"Yeni düzenlemelerin araçların tamamını yaklaştırması ve birçok takımın ve sürücünün kazanmasını sağlaması gerekiyor."

"Fakat sıralama düzeni hâlâ farklı sürücüden sürücüye değil, takımdan takıma değişiyor."

"Bence genel olarak sporun bunu araştırmaya devam etmesi ve geliştirmesi gerekiyor."

paylaşım
yorumlar
Russell: "Sprint yarışlarının işe yaraması için %50 daha uzun olması gerekiyor"
Önceki haber

Russell: "Sprint yarışlarının işe yaraması için %50 daha uzun olması gerekiyor"
Sonraki haber

Sainz, dün gerçekleştirilen lastik testlerinde motor arızasıyla yolda kalmış

Sainz, dün gerçekleştirilen lastik testlerinde motor arızasıyla yolda kalmış
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Brown: "Miami, F1'e Super Bowl havası getirecek"
Formula 1

Brown: "Miami, F1'e Super Bowl havası getirecek"

Alfa Romeo: "Rakip takımlar ağırlık artırmak için FIA ile 'oyunlar oynadı'" Pirelli Imola testi
Formula 1

Alfa Romeo: "Rakip takımlar ağırlık artırmak için FIA ile 'oyunlar oynadı'"

Sürücüler, Imola'da DRS'nin çok geç etkinleştirildiğini düşünüyorlar
Formula 1

Sürücüler, Imola'da DRS'nin çok geç etkinleştirildiğini düşünüyorlar

Son Haberler

Miami'de takım patronları için planlanan geçit töreni iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Miami'de takım patronları için planlanan geçit töreni iptal edildi

Hamilton: "Monako takvimde kalmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Monako takvimde kalmalı"

Brown: "Miami, F1'e Super Bowl havası getirecek"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Miami, F1'e Super Bowl havası getirecek"

Schumacher: "İlk puanlarım çok yakında"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "İlk puanlarım çok yakında"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.