Alonso: "Yedincilikten memnun olabiliriz"

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İspanyol pilot, 10. başladığı Bakü yarışını Ferrari pilotlarının yolda kalması ve Yuki Tsunoda'nın arka kanat sorunu yaşamasıyla yedinci bitirmişti.

Arka arkaya üçüncü kez puan alan Alonso, şampiyonada yeniden ilk ona girmeye yaklaştı.

Hafta sonunu değerlendiren Alonso, şöyle dedi: "Bence güzel bir gündü. Bakü zor bir pist ve sıralama turlarında bunu yeniden gördük."

"Bu yarışta eğer iyi bir start alır, iyi bir strateji seçer ve iyi pit stoplarla temiz bir yarış çıkarırsanız, normalde bazı pozisyonlar kazanırsınız. Bugün yaptığımız buydu. İki Ferrari ve Tsunoda geriye düştü. Sonuç olarak yedincilikten memnunum."

Daha fazla kaos bekleyip beklemediği sorusuna Alonso, "Evet. Bugün pek fazla olay yoktu ama asla neler olacağını bilemezsiniz."

"Elbette daha fazlasını bekliyordum çünkü bu gerçekten zor bir yarış. Ayrıca bu araçlar çok sertler, bazı virajlardaki frenleme noktalarını dahi göremiyorsunuz. Bu yüzden hata yapan bazı sürücüler olabileceğini düşünmüştüm." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso, aşağı yukarı bekledikleri yerde finiş gördüklerini de ekledi.

"Muhtemelen olmayı beklediğimiz yerdeyiz. Cuma günü biraz iyimserdik fakat cumartesi günü gerçeğe geri döndük. Bu hafta sonu Mercedes, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin ve Alpine'in çok yakın olduğunu gördük."

"Sıralama turlarında 0.2 saniye içerisindeydik. Kanada GP'de de benzer bir şey olmasını bekliyorum. Bu grubun önünde olmak için mükemmel bir ayar bulmamız ve mükemmel bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor. Kanada için hedef bu olacak."

Alpine hafta sonu boyunca düzlüklerde çok hızlıydı.

Bu konuda Alonso, "Bizim ve aracımız için en iyisi olduğuna inandığımız şeyi seçtik. Diğerleri ile karşılaştırdığımızda düzlüklerde çok hızlıydık fakat virajlarda zorlanıyorduk, bu yüzden de daha fazla lastik aşınması yaşadık."

"Ancak Kanada GP'de hangi seçimi yapacağımızı göreceğiz. Belki de bunu yapmayız çünkü bu, oldukça aşırıydı. Yine de aracımız düşük yere basma gücünü seviyor."

Alonso ayrıca Alpine'in güç ünitesi anlamında geçen yıla kıyasla geliştiğini de ekledi.

"Artık daha iyiyiz ve daha fazla güce sahibiz. Bu yüzden de bu tür pistlerde güçlüyüz. Geçen yıl Bakü'de çok zorlandık, oysa bu yıl rekabetçiyiz. Haliyle ileriye doğru çok büyük bir adım attığımızı söyleyebilirim."

"Dayanıklılık sezon başında bir endişe kaynağıydı ve aslında sekiz yarışta dört motor kullandım. Fakat şimdi durumu kontrol altına almayı başardık."

"Yani mutluyuz. Yeni bir konsepte geçtik, tasarımı değiştirdik, her şeyi yeniledik ve motor artık iyi şekilde çalışıyor. Bu yüzden takımın çalışmasından memnunum."