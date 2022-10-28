Alonso, yedinciliği geri alacağından emin

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Austin'de Lance Stroll'ün düzlükte yön değiştirmesi sonucu yaşanan temasta aracının ön tarafı tamamen havalanan ve hafifçe bariyerlere değen Alonso, kazanın ardından yarışa devam etti ve etkileyici bir performans ortaya koyarak damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Ancak kaza sonrası Alonso'nun bir süre kopmak üzere olan bir sağ ayna ile mücadele ettiğini ve son turlarda aynasının tamamen kırıldığını söyleyen Haas, duruma itiraz etti.

Haas'ın itirazını dikkate alan FIA, güvenlik ihlali gerekçesiyle Alonso'ya 30 saniye verdi. İspanyol pilot, cezanın ardından 15. sıraya geriledi.

Cezanın verilmesinden kısa süre sonra bu kez Alpine tarafından bir protesto gördük, ancak bu protestonun sebebi Alonso'nun cezası değil, Haas'ın resmi süre bittikten 24 dakika sonra protestoda bulunmasıydı. Takım bu nedenle cezanın geçersiz olduğunu savunuyor.

Konuyla ilgili ABD komiserler kurulu, FIA ve Alpine, Meksika saatiyle 18.00, Türkiye saatiyle 02.00'da bir video konferans gerçekleştirecekler. Eğer ki Alpine'in protestosu makul bulunursa, bu kez de protestonun dinlenmesi için ayrı bir görüşme gerçekleştirilecek.

Perşembe günü basın toplantısında konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Alonso, protestonun kabul göreceği konusunda epey rahat.

Alonso, "Her şeyden önce, herhangi bir zaman cezası kararına itiraz edemezsiniz, kurallar buna müsaade etmiyor. Bu güzel bir şey, çünkü her türlü kararınız itiraza kapalı oluyor, yarış esnasında bu rahatlığa sahip olmayı çok isterdim!"

"Protestomuzun sebepleri, Haas'ın protestosunun zaman aşımına uğraması ve FIA'nın bize hiçbir şekilde siyah-turuncu bayrak göstermemesi. Aracın yarışabilecek kadar sağlam olduğunu düşünmektelerdi."

"Ancak araç kapalı parka geldi, tüm kontrollerden geçti ve yeşil ışığın yanmasıyla gün sona erdi. Haas'ın protestosu çok geç geldi."

"Dolayısıyla, her şeye rağmen bunun doğru karar olmadığını düşünüyorum. Eğer bu doğru bir kararsa kesinlikle sporun geleceği için büyük bir sorun yaratacak; nitekim düzgün şekilde sabitlenmemiş bir parçaya sahip araçlar güvensiz olarak işaretlenip yarıştan çekilmek zorunda bırakılacak."

"Bence bunu göze alamayız. Dediğim gibi, bugün sporumuz için çok önemli bir gün.

"Yedincilik umurumda değil, dünya şampiyonluğu için mücadele etmiyorum. Ama bu devam ederse Pandora'nın kutusu açılacak... o kutuyu açmak istemiyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, collides with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu sezon, yeni yarış direktörleri ve yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem için bir nevi alışma senesi oldu. Yeniden yapılanan FIA ve komiserler kuruluna karşı düşüncelerin ise tüm tartışmalara rağmen olumlu seyrettiği söylenebilir.

Genel olarak verilen kararlardan memnun olduğunu söyleyen Alonso, "[FIA] bu yıl bize karşı çok şeffaf davrandı. Mohammed liderliğindeki FIA'nın işleri geçmişten biraz daha farklı yürüttüğü söylenebilir."

"Bu yüzden verecekleri karara tamamen güveniyorum. Bence kendi taraflarından yanlış yapıldığı çok açık olan birkaç şey var [kendisine siyah-turuncu bayrağın gösterilmediği anlamına gelen yarış içi kararlarla ilgili]."

"Bu yüzden yedinciliği koruyacağımdan eminim. Eğer koruyamazsam eminim ki net şekilde nedenini açıklayacaklar. Dolayısıyla epey rahatım." dedi.