Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Fernando Alonso, altıncı sıraya kadar yükseldiği yarışın henüz yedinci turunda pite alındı ve sonrasında trafiğin içerisinde kaldı.

Sonunda ancak 11. olabilen İspanyol pilot, şöyle dedi: “Stratejinin harika olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası yarıştan sonra bunu söylemek çok kolay; muhtemelen takım bunun iyi bir strateji olduğunu düşündü."

"Yedinci turda pite girince biraz şaşırdım. Aracımız normalde lastikleri fazla kullanıyor, bu yüzden yedinci turda pite girerseniz, bir orta ve bir sert hamurla tamamlamanız gereken 63 tur var demektir."

"Yani o noktadan itibaren mücadele çok zordu ve tempomuz yoktu. Strateji bugün yardımcı olmadı."

Lance Stroll'ün stratejisi söylendiğinde Alonso, “Bu sabah konuşmuştuk, tüm stintleri biraz eşitlememiz gerekiyordu. Aksi takdirde, tek bir lastik setiyle çok uzun bir stint yapmamız gerekiyordu ve bu da pahalıya patlayabilirdi."

"Yedinci ya da sekizinci turda pite girince, yarışımın bittiğini biliyordum." dedi.

Sonrasında Alonso'ya yeni parçaların işe yarayıp yaramadığı soruldu.

Alonso, “Bence analiz etmemiz gerekiyor fakat bu 70 turun ardından öğreneceğimiz çok şey var."

"Bu paketle yaptığımız ilk yarış, uzun bir mesafe tamamladık. Bu yüzden fabrikadakilerin verilerde neler göreceğini beklemek lazım."

"Ayrıca bugünkü lastik aşınmasına bakarak Spa için çok şey öğrendik." dedi.