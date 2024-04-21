Alonso: "Yedinci bitirmemiz mucize"

Fernando Alonso, üçüncü başladığı yarışta iyi bir performans sergiledi ve ilk anlarda ikinci sıraya kadar çıktı.

Fakat sonrasında tempo kaybetmeye başladı ve gerilemekten kurtulamadı.

Sonunda yedinci olan Alonso, yarışın ardından şöyle dedi: "Benim için çok iyi bir yarıştı, çok eğlendim. Son bölümde en yeni lastiklerle zorladım."

"Bu da bana yarışın en hızlı turunu atma şansı verdi. Bu yüzden güzel bir duyguydu."

"Güvenlik aracı çok uzun sürdü, özellikle ikinci periyot çok uzundu. Bazı pilotlara daha uzun süre devam etme şansı verdi. Bu sayede bir daha pite girmediler."

"Fakat Russell'ın dört saniye gerisinde, bir Ferrari'nin de 10 saniye ardında finiş gördük, ki bu kesinlikle düşünülemez bir şey."

"Başlangıçta olduğu gibi, hepimizin aynı seviyede olduğu anlarda sıra kazanmaya ve eğlenmeye çalışıyoruz Fakat araçlar doğal pozisyonlarına geri döndüğünde, yedinci bitirmemiz yine bir mucize."

"Tahmin edilenden biraz daha iyiyiz çünkü Hamilton ve Piastri'nin önünde bitirdik ki bu normal değil."

"Sanırım ortalama McLaren ve Ferrari'lerden bir saniye daha yavaş bir aracımız var ve yarışta onlarla mücadele etmeyi başardık."

"Bu yüzden çok mutluyum."

İlk turda Perez'i geçen Alonso, Verstappen'e de yakındı.

Bu konuda şöyle diyor: "Dün Lewis'le de aynıydı, ikinci sıraya çıkmıştım ve 'tamam, en azından bir tur yarışı önde götürmeyi deneyebilirim' demiştim."

"Bugün Checo'yu geçtim ve 'tamam, tekrar yapacağım' diye düşündüm ama başka seçeneğim ya da fırsatım yoktu. Umarım yakın bir zamanda olur."

"Bu sabah rüzgârın yönü değişti ve ilk turlarda ters rüzgâr vardı. Bu yüzden ilk iki turda birine yakın olursam atak yapma fırsatım olacağını biliyordum. Bu yüzden çok agresiftim. Sonunda, dokuzuncu ve onuncu olan doğal pozisyonunuza geri döndük."

"Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorum ama her Pazar en hızlı beşinci takım olduğumuzu görüyoruz."

"Her ne hikmetse, Cumartesi günü turları bir araya getiremiyorlar; biz de sıralama turlarını onların önünde tamamlıyoruz."

"Sonra da her Pazar günü bu mücadele yaşanıyor. Bakalım aracı geliştirebilecek miyiz?"

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Strateji sorulduğunda Alonso, "Bugün yarış için sadece bir set sert lastiğimiz vardı. İkinci bölümde onları taktığımızda Güvenlik Aracı çıktı ve elimizdeki tek iyi yarış lastiği Güvenlik Aracı tarafından mahvedildi çünkü pite girip yumuşak lastik takmak zorunda kaldık. "

"Önümüzde bir yumuşak, bir orta ve 35 tur vardı ve hesaplamalarımıza göre sonuna kadar gitmemiz mümkün değildi."

"Zordu fakat yapabileceğimiz tek strateji buydu. Sonunda en hızlı turu atmak ve aracın hızını hissetmek güzeldi."

"Bu yıl iyi bir DRS'ye sahibiz, bu yüzden geçiş çok kolaydı. Bir ara son virajda neredeyse kaza yapıyordum çünkü maksimumda gidiyordum."

"Bakalım gelişebilecek miyiz? ilk beş yarış aynı eğilimi gösteriyor. Yarış temposunda hâlâ yarım saniyelik bir eksikliğimiz var. Bu artık odaklanmamız gereken bir konu." dedi.

Alonso daha sonra genel bir yıl değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol pilot, "Geçen yıla göre biraz daha yavaş başladık. Araç aslında daha iyi. Japonya ile kıyaslarsak, geçen yılki araçtan neredeyse 1.5 saniye daha hızlı. Ancak rakiplerimiz güçlü. McLaren çok güçlü bir takım, Ferrari de öyle, Mercedes de öyle ve Red Bull zaten başka bir ligde."

"Görünüşe bakılırsa yedinci, sekizinci ya da dokuzuncu sıradayız. geçen yılki kadar İyi değiliz ama bu aracın daha kötü olmasından kaynaklanmıyor. Bu araç daha iyi ama diğerleri harika takımlar."

"İki yıl önce adeta bir go kart fabrikasına sahiptik şimdi sıralama turlarını Ferrari ve Mercedes'in önünde tamamlıyoruz veya onlarla savaşıyoruz, bu yüzden takımla gurur duyuyorum."

"Daha 19 yarış var. Çok eğleneceğiz."