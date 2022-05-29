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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso: "Yavaş sürdüğüm için Hamilton'ın sinirlenmesi benim problemim değil"

Fernando Alonso, lastiklerini korumak adına yavaş sürdüğü için Hamilton'ın sinirlenmesinin "kendi problemi olmadığını" söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Alonso: "Yavaş sürdüğüm için Hamilton'ın sinirlenmesi benim problemim değil"
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Alonso, kırmızı bayrakların ardından yarış yeniden başladığında yedinci sıradaydı ve yarışın kalanı için orta hamur lastikleri kullanmayı seçti.

Fakat Alpine pilotunun hızı önündeki araçlara kıyasla büyük ölçüde yavaştı ve liderlere karşı tur başına 3-4 saniye kaybediyordu. Alpine, araçta bir sorun olmadığını doğruladı.

Hamilton, Alonso'yu geçmeye çalışırken bu durum yüzünden hayal kırıklığına uğradı ve Alpine pilotu yarışın bitmesine 15 dk kala hızını artırarak en hızlı turu yaptı. 

Alonso, yarıştan sonra Alpine'in son bölüm için yaptığı hesaplamaların, orta hamur lastikleri koruması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Alonso, "33 tur kalmışken yarışı bitirecek lastik ömrüm yoktu."

"Bu sprint yarışıydı, iki şansımız vardı: Yarışın başındaki sert lastikleri yeniden takmak veya orta hamur kullanmak. Orta hamuru kullandık ama ömrü 33 turdan daha azdı."

"Bu yüzden yarışı bitireceğimizden emin değildik ve 15 tur boyunca korumak zorunda kaldım. Sonra, Ocon'un ceza aldığını söylediklerinde kalan 15 tur boyunca zorladım." dedi.

Hızının Hamilton'ın sinirlendirdiği söylenen Alonso, "Benim problemim değil." yanıtını verdi. Monako pistinde geçiş yapmanın zorluğu nedeniyle Mercedes'i geride tutmanın "son derece kolay" olduğunu da sözlerine ekledi.

Hamilton, medyada Alonso'nun arkasında oturmanın "biraz sinir bozucu" olduğunu söyledi.

Alonso yarışı yedinci tamamladı ve sezonun şimdiye kadarki en iyi sonucunu elde etti. Böylece Alpine'in takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

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