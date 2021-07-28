Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış

Alpine pilotu Alonso, 29 Temmuz'da 40 yaşına girecek ve Formula 1'de, 40 yaşın üstündeki iki isimden bir tanesi olacak.

İspanyol pilot, yaşına rağmen kariyerinin en iyi yarışlarından bazılarını çıkarmaya devam ediyor ve son yarışlarda, performansını önemli seviyede artırmayı başardı.

Yine de yaşı, hemen hemen her hafta sonu birileri tarafından Alonso'ya soruluyor ve Macaristan GP hafta sonunda 40 yaşında olacak olması, daha fazla soruyu beraberinde getiriyor.

SoyMotor'a konuşan Alonso, 40 yaşına girecek olması sorulduğunda şöyle dedi: “Yaşım hakkında konuşmaktan gerçekten sıkıldım. Bir daha bu tür sorular sorulmaması için yakında solaryuma girip bronzlaşacağım, tıraş olacağım ve çok daha genç görüneceğim!"

"Macaristan yarışı, benim için hâlâ aynı yarış ve [yaşımın 40 olması] benim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek." "Bu hafta sonu başka bir yaş dilimine gireceğim doğru ama bunlar sadece sayılar. Bir dilim pasta yiyeceğim ve bunun ötesinde bu hafta sonu, diğerlerinden farklı olmayacak." "Kimliğimde hangi sayıların olduğu önemli değil, asıl mesele kendimi 25 yaşında hissediyor olmam. Mükemmel durumdayım ve %200 hazırım." Alonso, vücudu kendisine "dur" deyinceye kadar yarışmaya devam edeceğini de ekledi. "Yani yaşımı hissetmiyorum. Belki bir gün uyanırım ve doğum günüm ya da yaşım için üzülürüm ama şu anda çok önemli olduğunu düşünmüyorum." "Neyse ki benim sporumda kronometre son sözü söylüyor ve fiziksel olarak hazır olmak zorundasınız. Hastaysanız ya da görme problemleriniz varsa, okumak için gözlük takıyorsanız bu, yaşlandığınızı gösterir. Fakat, bunların hiçbiri şu ana kadar benim başıma gelmedi ve geleceğini de düşünmüyorum." "İyi bir tıraş da her zaman yardımcı oluyor! Tıraş olduğumda ve aynaya baktığımda kendimi hâlâ oldukça genç görünüyorum. " "Vücudum beni etkilemeye başlıyorsa, eğlenmiyorsam ve rekabetçi değilsem o zaman ayrılırım." “Burada gerçekten iyi vakit geçiriyorum. Eğleniyorum ve pist dışı aktivitelerinin keyfini çıkarıyorum ki bu asla söylemediğim bir şey."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images