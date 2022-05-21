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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Alonso: "Yaşadığımız bir yanlış anlaşılma pahalıya patladı"

Fernando Alonso, ilk bölümdeki son turuna ne zaman başlayacağı ile ilgili bir yanlış anlaşılmanın ona pahalıya patladığını söylüyor.

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Alonso: "Yaşadığımız bir yanlış anlaşılma pahalıya patladı"
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Bu hafta sonu bir kez daha kendi evinde piste çıkan Fernando Alonso, takımla aralarındaki iletişim eksikliği nedeniyle sıralama turlarına ilk bölümde havlu attı ve ancak 17. olabildi.

Alonso'nun yarış mühendisi Karel Loos, başlangıçta ona son turunu tamamlaması ve seans bitmeden son zamanlı turuna başlaması için bolca zamanı olduğunu söyledi. Loos, "Oldukça zamanımız var, bu yüzden çok yavaş gitmeyelim," dedi.

Ancak turun yarısında Loos, onu "az zamanları kaldığı" konusunda uyardı. Alonso, turun sonunda Lewis Hamilton'ı geride bıraktı ancak son turuna başlarken Lando Norris'in ardında kaldı ve turu iptal etmek zorunda kaldı.

İlk turunun ardından 12. sırada bulunan Alonso, derecelerin gelişmesiyle birlikte 17. sıraya kadar geriledi ve ikinci bölüme kalamadı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Alonso, "Sıralama turları sırasında bir yanlış anlaşılma yaşadık. Tura başlamak için yalnızca 1-2 saniyem kaldığını düşünerek Lando'nun hemen arkasında bir tura başladım. Ama damalı bayrağın çıkmasına henüz 20 saniye vardı."

"Bunu önceden bilseydim Lando ile daha fazla fark yaratır ve daha rahat bir tur atardım. Ama radyoda 'çok az zaman kaldı, şimdi gitmelisin, hemen şimdi' dendiğini duydum. Dolayısıyla mesajı duyduktan hemen sonra gaza bastım fakat bu gerekli değildi.

"Epey pahalıya patlayan bir yanlış anlaşılma oldu, çünkü Barcelona'da arkalardan başlarsanız her şey daha da zorlaşıyor." dedi.

Bahreyn'den bu yana puan alamayan Alonso, Pazar günü ilk 10'a girebilmek için biraz şansa ihtiyacı olacağını söyledi.

Alonso, "Yapabileceğimiz pek bir şey yok. Burası Barselona, ​​geçiş yapma imkanınız kısıtlı ve bir aracı takip ederken lastikleriniz epey aşınıyor. Neler olacağını göreceğiz.

"Son birkaç yarıştır arkadan başlayan pilotlar çok şanslıydılar ve puan kazandılar, yarın ben de arkadan başlayan o pilotlardan biri olacağım. Bu yüzden doğru zamanda o mega fantastik Güvenlik Arabalarından birine denk gelirsem belki şansım yaver gider ve birkaç puan alırım ama bundan şüpheliyim. Bence zor bir yarış olacak." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 leaves the garage

Fernando Alonso, Alpine A522 leaves the garage

Fotoğraf: Charly López

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