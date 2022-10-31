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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Alonso: "Yaşadığım şey şanssızlık değil"

Fernando Alonso, Meksika GP'de yaşadığı dayanıklılık sorunlarının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylerken, motorun çok dayanıksız olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Yaşadığım şey şanssızlık değil"
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Fernando Alonso, Meksika GP'ye harika başladı ve ilk turun ardından yedinci sıraya yükselip, Valtteri Bottas'a karşı harika bir savunma yaptı.

Esteban Ocon'la farkı 10 saniyeye çıkaran Alonso, son bölümde tempo kaybetmeye başladı ve güç ünitesi sorunu olduğunu söyledi.

Bu süreçte fark hızla kapandı ve bitime altı tur kala da patlayan motoruyla yarışa veda etti.

İspanyol pilot bu yıl çoğu zaman benzer konumda giderken sorun yaşadı ve çok önemli puanlar kaybetti.

Yarıştan sonra açıklamada bulunan Alonso, aracına atıfta bulunarak "14 numaralı araç için her zaman dayanıklılık sorunları var" derken, yarışının o noktaya kadar "olağanüstü" geçtiğini belirtti.

Alonso, "Her yarışta en az bir hatta iki aracın yarış dışı olması ve bunun hep 14 numaralı araçta olması şaşırtıcı."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu yıl sanırım beş motor patlattım. Avustralya'da sıralama turlarında sorun yaşadım; Avusturya'da elektrik kesintisi yüzünden sprint yarışına dahi başlayamadım. Yani sanırım 19 yarışta, aşağı yukarı yarışların %50'sinde, hak ettiğimiz puanları alamadık."

"Fakat artık yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Alonso, bunun bir tür şanssızlık durumu olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, sadece hazırlıksız olduğumuzu düşünüyorum."

"Motor, yarışları bitiremiyor. Bizim yaptığımız gibi altı ya da yedi motor değiştiriyorsanız ve hâlâ yarışları bitiremiyorsanız, bu kötü şans olamaz."

"Alpine'in kış boyunca yapması gereken bazı işler var, umarım çok fazla değildir."

İspanyol pilot, Ocon'un Meksika'da sekizinci olmasının ardından şampiyonada 11 puan geride kalmış durumda.

Alonso, "Sezonun bu noktasında gerçekten çok yüksek bir seviyede sürüyorum fakat sezon sonundaki sonucum, en düşüklerden biri olacak.

"Bu biraz sinir bozucu ama yapabileceğim hiçbir şey yok." dedi.

Alonso, gelecek yıl Aston Martin'le yarışacak.

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