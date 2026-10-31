Formula 1 Meksika GP

Alonso: "Yaşadığım hayal kırıklığı tarif edilemez"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında motor sorunu nedeniyle seansı erken noktalamak zorunda kaldı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 22:46

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sıralama turlarının ilk bölümünde Fernando Alonso'ya takım tarafından aracı durdurması söylendi. Bu olayın ardından Alonso seansa veda etti.

Cumartesi gününün ardından yaşananları değerlendiren Alonso, "Garaja yaklaşık 100 metre mesafedeydim ancak sorun muhtemelen garajda yapılabilecek herhangi bir müdahaleyle çözülemeyecek kadar büyüktü."

"Dolayısıyla pistteki diğer herkesin güvenliği açısından da en güvenli seçenek aracı durdurmaktı. Ben de verilen talimata uydum." dedi.

Sorunun kaynağının ne olduğu sorulan İspanyol sürücü, "Motor." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Q3'e kalma ihtimalini değerlendiren Alonso, bunun zor olacağını ancak ilk 10'a girme şanslarının tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.

"Muhtemelen zor olurdu ancak Q3 ihtimali vardı. Sıralama boyunca 12, 13 ve 11. sıralarda yer aldık, yani mücadele edebilecek konumdaydık. İyi bir tur atabilseydik belki mümkün olabilirdi ancak bunun biraz fazla iyimser bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Bugünkü gerçekçi konumumuz muhtemelen 12. veya 13. sıraydı."

"Bence çok büyük bir fırsatı kaybettik. Hayal kırıklığımın boyutu tarif edilemez. Ancak bu, sezon boyunca yaşadığımız hikayenin bir parçası."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Hamilton, Ferrari ile ilk pole’ünde: "Heyecandan söyleyecek söz bulamıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Russell: "Araç hâlâ %100 performansında değil"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



23 dk



Russell: "Araç hâlâ %100 performansında değil"





2026 Meksika GP sıralama turları: Hamilton Ferrari ile ilk pole'ünü aldı, Russell ikinci sırada!



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



38 dk



2026 Meksika GP sıralama turları: Hamilton Ferrari ile ilk pole'ünü aldı, Russell ikinci sırada!





Canlı dereceler: Meksika GP sıralama turları



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



Canlı dereceler: Meksika GP sıralama turları

Son Haberler





Alonso: "Yaşadığım hayal kırıklığı tarif edilemez"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 dk



Alonso: "Yaşadığım hayal kırıklığı tarif edilemez"





Hamilton, Ferrari ile ilk pole’ünde: "Heyecandan söyleyecek söz bulamıyorum"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



22 dk



Hamilton, Ferrari ile ilk pole’ünde: "Heyecandan söyleyecek söz bulamıyorum"





Russell: "Araç hâlâ %100 performansında değil"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



23 dk



Russell: "Araç hâlâ %100 performansında değil"





Leclerc: "Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



28 dk



Leclerc: "Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol