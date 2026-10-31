Formula 1 Meksika GP
Alonso: "Yaşadığım hayal kırıklığı tarif edilemez"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında motor sorunu nedeniyle seansı erken noktalamak zorunda kaldı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 22:46
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Sıralama turlarının ilk bölümünde Fernando Alonso'ya takım tarafından aracı durdurması söylendi. Bu olayın ardından Alonso seansa veda etti.
Cumartesi gününün ardından yaşananları değerlendiren Alonso, "Garaja yaklaşık 100 metre mesafedeydim ancak sorun muhtemelen garajda yapılabilecek herhangi bir müdahaleyle çözülemeyecek kadar büyüktü."
"Dolayısıyla pistteki diğer herkesin güvenliği açısından da en güvenli seçenek aracı durdurmaktı. Ben de verilen talimata uydum." dedi.
Sorunun kaynağının ne olduğu sorulan İspanyol sürücü, "Motor." yanıtını verdi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Q3'e kalma ihtimalini değerlendiren Alonso, bunun zor olacağını ancak ilk 10'a girme şanslarının tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.
"Muhtemelen zor olurdu ancak Q3 ihtimali vardı. Sıralama boyunca 12, 13 ve 11. sıralarda yer aldık, yani mücadele edebilecek konumdaydık. İyi bir tur atabilseydik belki mümkün olabilirdi ancak bunun biraz fazla iyimser bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Bugünkü gerçekçi konumumuz muhtemelen 12. veya 13. sıraydı."
"Bence çok büyük bir fırsatı kaybettik. Hayal kırıklığımın boyutu tarif edilemez. Ancak bu, sezon boyunca yaşadığımız hikayenin bir parçası."
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- Motorsport.com Ekibi
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