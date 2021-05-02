Alonso: "Yarıştan keyif aldım"

Fernando Alonso 13. sıradan başladığı yarışta harika bir performans ortaya koydu. İspanyol pilot, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve son bölümde yeni lastiklerle yükselmeyi başardı.

Yarışı sekizinci bitiren Alonso, bu yılki en iyi sonucunu almış oldu.

Alonso, yarışın ardından şöyle dedi: "İyi bir gündü, epey keyif aldım. Bir McLaren ve bir Ferrari ile yani Imola veya Bahreyn'de düşünemeyeceğimiz kişilerle savaşıyorduk. Bu yüzden rekabetçi olduğumuz antrenman seanslarının ardından araç performansı anlamında ileriye doğru büyük bir adım attığımızı düşünüyorum."

"Dün tam olarak ne olduğu gizemli bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Sıralama turlarında yol tutuşu hissetmedim ve araçta rahat değildim. Muhtemelen bu yüzden yarışımı biraz tehlikeye attım, fakat önümüzdeki cumartesi günü sıralama turalarında daha iyi olmaya çalışacağım."

"Bahreyn'de ilk yarışı tamamlamak için her şeyde dikkatli olmaya çalıştım. Imola'da araçta o şartlarda çok rahatsız hissetim. Geçiş lastiklerinde iyi değildim. Sıralama turları da kötüydü. Bu, bence gerçekten araçtan maksimumu çıkardığım ilk yarış buydu. Dünkü sıralama turlarının ardından üzüldüm. Bugün de öfkem muhtemelen pist üstündeydi."

Alonso bunun Alpine'in gerçek hızı olup olmadığı sorusuna, "Keşke gerçek hızımız bu olsa. Daha önce söylediğim gibi Imola ve Bahreyn'de farklı bir grubun içerisinde savaşıyorduk. Burada bir Ferrari, bir McLaren ve AlphaTauri ile beraberdik. Evet burada olmayı çok istiyoruz. Barselona ve Monako'da cumartesi günleri iyi olmak çok önemli çünkü oralarda geçiş yapamazsınız. Bu yüzden daha önde başlayabilmek adına yapmam gereken şeyler var." cevabını verdi.

Alonso, hâlâ ilerleme kaydetmeye ve bir şeyler öğrenmeye devam ettiğini belirtti.

"Adapte olmaya devam ediyorum. Attığım her turdan bir şeyler öğreniyorum ve alışıp, performansımı artırmaya çalışıyorum. Her şey giderek daha doğal hale geliyor."

"Hafta sonundan çok memnunum. Sekizincilikten daha iyi bir aracım vardı, altıncı hatta beşinci olabilirdik. Çünkü araç çok iyiydi. Fakat bitirdiğim ve daha fazla mesafe tamamladığım için mutluyum."

"Barselona'yı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sezon orada test yapmadık ve bu yüzden bu araçlarla ilk kez orada olacağız. Bu, kolay olmayacak. Dediğim gibi sıralama performansım üzerinde çalışmam gerekiyor."