Alonso: "Yarışta Red Bull'u baskı altına alma şansımız var"

Kanada'daki sıralama turlarını 3. sırada noktalayan Fernando Alonso, kırmızı bayraklar çıktığından muhtemelen ikinci sırasından oldu.

İspanyol pilot, derecesini büyük oranda geliştireceği bir tur ile geliyordu ve son sektördeydi ancak Oscar Piastri'nin kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayraklar dolayısıyla bu turu tamamlayamadı ve 3. sırada kaldı.

İkinci sıra kaçmış olsa da Alonso üçüncü sırayla da mutlu. Seansın ardından konuşan İspanyol pilot, "Doğru zamanda doğru lastikleri seçme konusunda oldukça çetrefilli bir seanstı. Üçüncü sırayı kabul edebiliriz, bence güzel bir başlangıç pozisyonu." dedi.

Alonso, yarışta "Red Bull'a baskı uygulamak için şansları olacağını" düşünüyor.

Çifte şampiyon, "Yarın Red Bull'a baskı uygulamak için şansımız olacağını düşünüyorum. Bence şu ana kadar çok kolay galibiyetler aldılar ve umuyorum ki yarışta bu sefer daha çok zorlamak zorunda kalırlar." ifadelerini kullandı.

Bu demecin üzerine Alonso'ya "Red Bull'un üzerinde baskı oluşturma" ifadesini açması istendi, Alonso da şunu söyledi: "Onların iki saniye arkasında olmak, 20 saniye değil..."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images