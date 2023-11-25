Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Fernando Alonso, sıralama turlarının özellikle ikinci bölümünde çok iyi bir tur atarak son bölüme kalmayı başardı.

Sonunda sıralama turlarını yedinci bitiren İspanyol pilot, takım arkadaşını bir kez daha mağlup etmiş oldu.

Alonso, antrenman turlarındaki kötü performansları göz önüne alındığında, sonuca şaşırdığını söyledi.

Daha fazlasını bekleyip beklemediği sorusuna Alonso, "Hayır, aksine daha azını bekliyordum."

"Aslında 3. antrenman seansından sonra sanırım 14. ve 15. sıradaydık. Aracın hızı ve ayarlarla ilgili bazı endişelerimiz vardı, sıralama turlarında ne yapacağımızı düşünüyorduk."

"Q1'de bile sanırım sadece 13. sıradaydım. Bu yüzden bizim için zor bir Cumartesi olduğunu düşündüm."

"Sonrasında pistin gelişimine ayak uydurduk, araç içerisinde daha fazla güven yakaladık; yedincilik kesinlikle umabileceğimiz en iyi sonuçtu." cevabını verdi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

İkinci bölümde elenmeyi bekleyip beklemediği sorusuna Alonso, "Dediğim gibi Q1 kolay değildi fakat bence tur zamanları çok yakındı. Bugün 0.2 saniye içerisinde sekiz araç gördük."

"Bu yüzden sadece temiz bir tur atıp elenmemeyi ummak gerekiyordu. Sanırım ikinci bölümdeki ve üçüncü bölümdeki son turumda her şeyi bir araya getirdim. Bu da yeterliydi. Günün olumlu tarafının bu olduğunu söylemem lazım."

"Çok güçlü bir başlangıç pozisyonumuz var."

"Yine de yarın daha fazla tempoya sahip olmamız gerekiyor. Yoksa uzun bir yarış olacak." cevabını verdi.

Alonso en çok yol tutuşta ve frenlemede güçlük çektiğini söyledi.

İspanyol pilot, "En büyük problemimiz genel yol tutuş. Frenleme performansında da sorunlarımız var; aracı istediğim yerde durdurmakta ve istediğim tepkileri almakta biraz zorlandım."

"Bence Abu Dabi'de sıralama turları karmaşık geçiyor. Gündüzden geceye geçiyorsunuz, böylece pist şartları değişiyor, lastikler farklı davranıyor."

"Yani attığınız her tur pist şartları gelişiyor, aynı zamanda lastiklerin davranışı da sürekli değişiyor. Bu, sürücü için çok karmaşık bir durum" dedi.

Son olarak Alonso, yarışın kendileri için zorlu geçmesini bekliyor.

"Zor bir yarış olmasını bekliyorum. Bence lastikler düşündüğümüzden biraz daha fazla zorlanıyor."

"Bu yüzden lastik yönetiminin yarın kilit önem taşıyacağını düşünüyorum. Lastikler trafikteyken, normal zamana kıyasla daha fazla zorlanıyor."

"Ancak şu anda sahip olduğumuz farklarla önünüz açık gidemiyorsunuz. Hepimiz aynı turları atıyoruz. Bu yüzden bizim için çok uzun bir yarış olacağını düşünüyorum."

"Sahip olduğumuz tek hedef McLaren'ı geçmek ve her iki pilotla da önümüzden başlıyorlar."

"Yani onları geçmek istiyorsak biraz kaosa ihtiyacımız var. Normal bir yarışta önümüzde bitirecekler, ki bu pek de iyi değil."

"Bence lastik aşınması yarın akşamı bir hayatta kalma yarışına çevirecek. Umarım biraz kaos olur."