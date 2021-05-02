Alonso yarışta daha güçlü olmayı bekliyor

Fernando Alonso, cuma ve cumartesi günleri aslında umut verici bir performans göstermişti. Ancak sıralama turlarında istediği turları çıkaramadı.

Takım arkadaşından 0.8 saniye yavaş kalıp 13. olan İspanyol pilot, yarışta daha güçlü olmayı bekliyor.

Alonso, "Hafta sonları arasında bana daha fazla yardımcı olan şey, mühendislerle yaptığım çalışmalardı. Imola'dan sonra, pazar günü uzun bir değerlendirmek yaptık ve perşembe günü bir başka brifing daha düzenledik. Bütün hafta sonu simülatör çalışması yaptık. Sonrasında da çalışmaya devam ettik."

"Perşembe günü pist yürüyüşü yaptık ve sayısız toplantı gerçekleştirdik. Bu hafta sonu, diğer hafta sonlarına kıyasla çok daha fazla enerji harcadık ve bence bu, aracı daha iyi anlamama ve ilk seansta hemen araçtan en iyi şekilde yararlanmama çok yardım etti. İlk turdan itibaren %100 hazır hissettim."

"Maalesef sıralama turlarındaki sonuç belki bunu göstermiyor fakat Imola gibi bir şey değil. Burada aracımızın sadece sıralama turlarında kötü olduğunu hissettim. Bu yüzden yol tutuş kaybının nedenini öğrenmemiz gerekiyor."

"Fakat hafta sonu, sıralama turlarını bir kenara bıraktığımızda çok iyiydi ve pazar günü de bir başka iyi seans daha geçirmemizi bekliyorum." cevabını verdi.

Esteban Ocon sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ve altıncı olarak Alpine'e bu yılki en iyi sonucunu getirdi.

Fransız pilot, Imola'da da dokuzuncu en iyi zamanın sahibi olmuştu.

Ocon'un başlangıç pozisyonunun ne kadar motive edici olduğu sorusuna ise, "Çok değil. Açıkçası bu, benim için çok büyük bir fark yaratmıyor. Hafta sonunun tüm ekip için, fabrikalardaki insanlar ve motor tarafındaki çocuklar için çok cesaret verici ve olumlu olduğunu düşünüyorum. Bahreyn ve Imola'dan sonra her şeyi analiz etmemiz ve aracın hem güçlü hem de zayıf yönlerinin ne olduğunu görmemiz gerekiyordu."

"Farklı yarışlarla ilgili farklı görüşlerimiz vardı ve şimdi burada üçüncü veya dördüncü en hızlı takım olmak olumlu bir haber. Umarım bu yıl birkaç yarışta daha bu tür bir performans sergileyebiliriz. Çünkü pistten piste farklı takımlar öne çıkıyor. Bu takımlardan biri de biz olabiliriz. Bazı pistlerde ve hafta sonlarında bazı büyük puanlar alabiliriz. İlk fırsatımız da yarın olacak. cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images