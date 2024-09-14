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Formula 1 Azerbaycan GP

Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Fernando Alonso, Aston Martin aracının sahip olduğu düşük yere basma kuvvetinin pazar günkü yarışta kendilerine avantaj sağlayacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bakü'de gerçekleşen sıralama turlarının ilk bölümünde 15. olarak elenmekten kıl payı kurtulan Alonso, ikinci bölümde 5. ve son bölümde 8. oldu.

Aston Martin pilotu, Q1'de elde ettikleri pozisyonun ardından büyük bir adım attıklarını dile getirirken; pazar günkü yarışta da bunu korumaya çalışacaklarını söyledi.

İspanyol pilot, "Sıralamalara ne kadar hızlı olabileceğimize dair açık fikirli bir şekilde girdik ancak araca güvenimiz yoktu. Tüm hafta sonu boyunca araçla mücadele ettiğimiz gerçeğini saklayamayız."

"Q1'den Q2'ye büyük bir değişiklik gördük. Q1'de 15. sıradaydım ve bu çok endişe vericiydi, ancak Q2'de 5. sırayı elde etmeyi başardım."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Performans ve güven açısından büyük bir adım attık, bunu pazar günkü yarışta da korumayı umuyoruz." dedi.

Azerbaycan Grand Prix'sinden beklentileri sorulduğunda ise iki kez Dünya Şampiyonu şu yanıtı verdi: "Diğerlerinden daha düşük seviyede yere basma kuvvetine sahibiz."

"Bu, yarışta bize yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir strateji. Geçen yıl da son sektörde hızlı olmak için bu yolu izlemiştik; bize savunma ve atakta yardımcı oldu. Eğer yarışta herhangi bir yeniden başlama olursa, o noktada ekstra hıza da sahip oluyorsunuz."

"Yani evet, neler olacağını göreceğiz. Bu lastik için bir dezavantaj ama yarış için en iyi seçeneğin bu olduğuna inanıyoruz." 

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