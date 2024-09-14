Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"
Fernando Alonso, Aston Martin aracının sahip olduğu düşük yere basma kuvvetinin pazar günkü yarışta kendilerine avantaj sağlayacağına inanıyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Bakü'de gerçekleşen sıralama turlarının ilk bölümünde 15. olarak elenmekten kıl payı kurtulan Alonso, ikinci bölümde 5. ve son bölümde 8. oldu.
Aston Martin pilotu, Q1'de elde ettikleri pozisyonun ardından büyük bir adım attıklarını dile getirirken; pazar günkü yarışta da bunu korumaya çalışacaklarını söyledi.
İspanyol pilot, "Sıralamalara ne kadar hızlı olabileceğimize dair açık fikirli bir şekilde girdik ancak araca güvenimiz yoktu. Tüm hafta sonu boyunca araçla mücadele ettiğimiz gerçeğini saklayamayız."
"Q1'den Q2'ye büyük bir değişiklik gördük. Q1'de 15. sıradaydım ve bu çok endişe vericiydi, ancak Q2'de 5. sırayı elde etmeyi başardım."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
"Performans ve güven açısından büyük bir adım attık, bunu pazar günkü yarışta da korumayı umuyoruz." dedi.
Azerbaycan Grand Prix'sinden beklentileri sorulduğunda ise iki kez Dünya Şampiyonu şu yanıtı verdi: "Diğerlerinden daha düşük seviyede yere basma kuvvetine sahibiz."
"Bu, yarışta bize yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir strateji. Geçen yıl da son sektörde hızlı olmak için bu yolu izlemiştik; bize savunma ve atakta yardımcı oldu. Eğer yarışta herhangi bir yeniden başlama olursa, o noktada ekstra hıza da sahip oluyorsunuz."
"Yani evet, neler olacağını göreceğiz. Bu lastik için bir dezavantaj ama yarış için en iyi seçeneğin bu olduğuna inanıyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar