Formula 1 Amerika GP

Alonso: “Yarışta atak yapmaktan çok savunma yapmam gerekecek”

Fernando Alonso, yarışın kendileri için kolay geçmesini beklemiyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 07:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso, Austin’de gerçekleştirilen sıralama turlarını 15. sırada tamamladı. Ancak Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto ve Franco Colapinto’nun aldığı grid cezaları sayesinde Aston Martin pilotu, pazar günkü yarışa 12. sıradan başlayacak.

Ancak Alonso, yarışta atak yapmaktan çok pozisyonunu savunmak zorunda kalacağını düşünüyor.

Alonso şöyle dedi: “Austin’de araç biraz daha iyi davranıyor.”

“Bu da bu yıl üçüncü kez sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmamı sağladı. Alınan cezalar sayesinde normalde bulunduğumuz pozisyonların biraz daha önünden başlayacağım.”

“Sanırım yarışta atak yapmaktan çok savunma yapmam gerekecek. Ancak her şey olabilir, bu yüzden ilginç bir yarış olacak.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Takım arkadaşı Lance Stroll ise sıralama turlarında 18. sırayı aldı ve ilk bölümü geçemedi.

Kanadalı pilot şöyle dedi: "Dün direksiyon başında kendimi rahat hissediyordum ancak üçüncü antrenmanda araca hasar verdiğim için çok zaman kaybettim. Bu da ilerlememizi yavaşlattı."

“Sıralama turlarında araçta ciddi bir yönlenme sorunu vardı ve arka lastikler yeterince yol tutmuyordu. Hafta sonunun en zor seansıydı.”

“Artık yarışta sonucu iyileştirmek için fırsatlar bulmaya çalışacağız.”

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- Motorsport.com Ekibi

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