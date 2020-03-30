Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"
Ekleyen:
, Editör
30 Mar 2020 17:05

Fernando Alonso, Koronavirüs'le ilgili mevcut durumdan ötürü yarışmanın 1000. önceliği olduğunu söylüyor.

Fernando Alonso'nun yaşadığı İspanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artışla 7 bin 340'a çıktı.

İspanya 85 bin 195 kişiyle, Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.

Tüm bunların ötesinde Alonso'nun gelecek yıl ne yapacağı sorgulanmaya devam ediyor. İspanyol sürücü tüm seçenekleri inceleyeceğini zaten söylemişti.

Yeni bir açıklama daha yapan Alonso, mevcut şartlar altında önceliğinin yarış olmadığına vurgu yaptı.

İspanyol pilot, “Şimdi yarış hakkında konuşmak benim için zor. Her şey beklemede, kimse ne kadar süreceğini bilmiyor."

"Yarışmaya başladığımda kendime hedefler koyacağım, ama şu noktada birincil önceliğim yarışmak değil. Aksine bu 1.000'inci öncelik."

"Yaz aylarından sonra kararımı vereceğim."

"Gelecek yıl Dakar'a katılıp katılmayacağıma karar vermedim. Ama katılmasam bile daha sonra bunu yapacağım."

“IndyCar ve Indy 500 zaten yeni bir program yaptı. Ancak her şey bitene kadar yarışlara dönmeyi istemiyorum." dedi.

Sonraki haber
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart

Önceki haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
73 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi

2s
2
Formula 1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

3
Formula 1

Nostalji: 1994 F1 Sezonu

4
Formula 1

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

5
Formula 1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart

37dk

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"
F1

Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart

MotoGP, koronavirüs durumunu “kararsız” F1’den daha iyi yönetti
MGP

MotoGP, koronavirüs durumunu “kararsız” F1’den daha iyi yönetti

Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi
F1

Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi

Milyonlarca fotoğrafın arasından en iyisini nasıl seçersiniz?
F1

Milyonlarca fotoğrafın arasından en iyisini nasıl seçersiniz?

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.