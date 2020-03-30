Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"

Fernando Alonso'nun yaşadığı İspanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artışla 7 bin 340'a çıktı.

İspanya 85 bin 195 kişiyle, Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.

Tüm bunların ötesinde Alonso'nun gelecek yıl ne yapacağı sorgulanmaya devam ediyor. İspanyol sürücü tüm seçenekleri inceleyeceğini zaten söylemişti.

Yeni bir açıklama daha yapan Alonso, mevcut şartlar altında önceliğinin yarış olmadığına vurgu yaptı.

İspanyol pilot, “Şimdi yarış hakkında konuşmak benim için zor. Her şey beklemede, kimse ne kadar süreceğini bilmiyor."

"Yarışmaya başladığımda kendime hedefler koyacağım, ama şu noktada birincil önceliğim yarışmak değil. Aksine bu 1.000'inci öncelik."

"Yaz aylarından sonra kararımı vereceğim."

"Gelecek yıl Dakar'a katılıp katılmayacağıma karar vermedim. Ama katılmasam bile daha sonra bunu yapacağım."

“IndyCar ve Indy 500 zaten yeni bir program yaptı. Ancak her şey bitene kadar yarışlara dönmeyi istemiyorum." dedi.