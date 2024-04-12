Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"

Fernando Alonso, 2024 sonunda biten kontratını 2026 sonuna kadar uzattı ve istediği takdirde daha uzun yıllar takımda kalabilir.

Neden bu kadar beklediği sorusuna Alonso şöyle yanıt verdi: "Geleceği düşümek istememin sebebi yarış faktöründen ziyade seyahat faktörüydü. Bu takvime baktığımda, bunun bana ağır geleceğinden korkuyordum, sezon öncesi fotoğraf çekimleri, araç lansmanı ve bunun gibi pek çok şey var."

"Tüm bu şeyler genel olarak sürücüler için ve özellikle de kariyerimin bu bölümünde benim için çok zorlayıcı."

"Bu yüzden yılın başında pazarlama, medya ve bunun gibi şeylerin olduğu o zorlu dönemi geçmeye çalıştım."

"Sonra seyahat, zaman dilimleri, büyük uçuşlar ve bu tür şeylerden oluşan o zorlu dönemde eğer yaptığım işten zevk almadığımı hissedersem, yarışa devam etmemenin daha iyi olacağını düşündüm."

"Yılın o döneminden geçtikten sonra da yarışmayı seviyorsam ve geri kalan her şey bana ağır gelmiyorsa devam etmek istiyordum."

"İlk birkaç yarışta kendimle ilgili netleştirmek istediğim ilk şey buydu."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İkinci olarak da nasıl performans sergileyeceğimizi görmek istedim. Eğer kendimi iyi hissedersem ve Aston'la birlikte işlerin yolunda gitmediğini görürsem, sürmesi zor bir aracımız varsa, rekabetçi değilsek, takımda ilerleme görmüyorsam, bazı olumsuz taraflar görüyorsam o zaman farklı düşünebilirdim."

"Evet, podyum basamaklarında başlamadık fakat bence Red Bull dışında ilk dört takıma çok yakınız. Daha rekabetçi olduğumuz bazı yarışlar olacak, o kadar rekabetçi olmadığımız bazı yarışlar da olacak."

"Ayrıca ilk dört yarışın tamamında yeni parçalar test ettik. Her yarışta bir güncelleme kullandık. Yani bu oldukça cesaret verici ve görmesi çok keyifli bir şey."

"Formula 1'de asla yeterince hızlı değilsinizdir. Çok zorlu bir spor ve zorlu bir ortam var. Fakat 18 ay önce, Jordan'dan kalma çok küçük bir fabrikamız vardı."

"Şimdi ise Ferrari'yle, Mercedes'le ve en iyi takımlarla aramızda 0.1 saniye var."

"Bu çok büyük bir proje ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum."

Emekliliğin cazip geldiği herhangi bir an olup olmadığı sorusuna Alonso, "Pek olmadı. Bence emeklilik hiç aklıma gelmedi - her şeyden önce Formula 1'i bıraktığımda başka bir yerde yarışacağımı düşünüyorum."

"Beki Dakar ya da onun gibi bir şey olacak. Elimde direksiyonun olmadığı bir hayat düşünemiyorum, bu asla olmayacak ya da kısa vadede olmayacak."

"Kısacası, gelecek yıl yarışmaya devam edeceğimi %99 biliyordum. Yani emeklilik bir seçenek değildi." cevabını verdi.

Anlaşmanın ne kadar uzun vadeli olduğu sorusuna Alonso, "Bilmiyorum... Ne zaman yarışmayı bırakacağımı ya da ne zaman emekli olacağımı tahmin edemiyorum... Kesinlikle 2025 ya 2026'da olmayacak çünkü dediğim gibi, motivasyonlarımızın birinin yeni düzenlemelere girmek ve Honda ile çalışmak olduğunu söyledim."

"Fakat bilemiyorum, en az iki yıl daha yarışacağım diyebilirim. Sonrasında kaç yıl olduğu konusuna girmeyeceğim ama Aston ile beraber geçireceğim uzun yıllar var."

"Yarışırken bu takımla kazanmak ve rekabetçi olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım, fakat aracı kullanmadığım zamanlarda bile bazı harika başarılar elde edebilirsek aynı şeyi hissedeceğim."

"Farklı bir rolde olsam bile takımın büyük işler başarmasına destek olabilirim." cevabını verdi.