Alonso: "Yarışlarda neden yavaş kaldığımızı anlamalıyız"

Bu hafta sonu, arka arkaya yapılacak üçlü yarıştan ilki olan Fransa yarışı gerçekleştirilecek ve Alonso, son yıllarda bu ülkede gerçekleştirilen prestijli Le Mans 24 Saat'i kazanmayı başardı.

Yarış hakkında açıklamalarda bulunan Alonso, "Fransa'da yarışmayı seviyorum. Bu ülkede, Formula 1 ve diğer yarış serilerinde iyi sonuçlar alsam da Paul Ricard pistini diğerleri kadar iyi bilmiyorum çünkü Formula 1'de sadece bir kez yarıştım."

"Pistin asfaltı değiştirildi ve yarışı daha heyecanlı hale getirmek için bazı değişiklikler yapıldı. Pistte yüksek hızlı bir bölüm var ve 10. virajı modern araçlarla geçmek çok ilginç."

"Paul Ricard'ın geniş kaçış alanları var, bu nedenle yapılan hatalar, pistin etrafının bariyerlerle çevrili olduğu diğer pistlerdeki kadar maliyetli değil."

"Monako ve Bakü'den farklı bir deneyim olacak ama umarım taraftarlar için harika bir gösteri sunabiliriz." dedi.

Alonso, altıncı olduğu Bakü'deki performansı hakkında da konuştu: "Son iki tur özellikle eğlenceliydi ve hatta birkaç kez araç üstü görüntüleri seyrettim. Kırmızı bayraklardan sonra yeniden start ​​olduğu için şanslıydık; fırsatı yakaladık ve kullandık. Sezon boyunca bu şanslardan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor."

"İlk turda gerekli çekişi yakalamak adına yeniden başlangıç için makul bir lastik seçimi yaptık, bu da ilk virajda birkaç geçiş yapmamızı sağladı. Sonra beşinci virajda geçiş yaptım ancak bu viraj genellikle bunun için tasarlanmış bir viraj değil."

"Ancak bir bütün olarak yarış hakkında konuşursak, sahip olduğumuz tempoya yeterince iyi değildi ve bunun neyle bağlantılı olduğunu anlamamız gerekiyor. Ancak takım bu sonucu hak ettiğinden ötürü Bakü'de çok puan almayı başardığım için mutluyum."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images