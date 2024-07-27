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Formula 1 Belçika GP

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, dokuzunculuğu korumak için arkasından başlayan isimlerle yarışmayı bekliyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Islak zeminde iyi bir performans sergileyen Fernando Alonso, seansı dört büyük takımın sekiz isminin ardında dokuzuncu bitirdi.

Seansın ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "İlk dört takımın arkasında dokuzuncu olmak, muhtemelen bugün yapabileceğimizin en iyisiydi. Bu yüzden sonuçtan gayet memnunum."

"Araç sıralamalarda iyi hissettirdi. Bu hafta sonu yapılan diğer üç antrenmanda biraz zorlandım. Araca hiç güvenemedim. Ritim yakalamak için üç ya da dört tura ihtiyacım vardı."

"Nihayet sıralama turlarında ilk turdan itibaren tam gaz gittim ve sahip olduğumuz bu ekstra güven bu şartlarda çok önemliydi."

Yarış sorulduğunda Alonso, "Bence yarışa bilinmezliklerle giriyoruz, sanırım herkes dün yarış temposuna bakma şansı yakaladık fakat bu pist çok uzun olduğu için altı ya da yedi turdan fazla atamıyorsunuz çünkü zaman kısıtlaması var."

"Üstelik yarınki aşınma seviyesini de tam olarak bilmiyoruz. İyi olan şey, ıslak geçen sıralama turları sonrası kuru zemin lastiklerine sahip olmamız."

"Bu yüzden sonuna kadar zorlayabilmeliyiz." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışta kiminle mücadele etmeyi beklediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Ne yazık ki öndeki araçlarla olmayacak. Arkamızdan başlayanlarla  neler olacağını ise görmemiz gerekecek."

"Lastik aşınması açısından zorlu bir yarış olacak. Bazı güzel mücadeleler olacağı kesin. Bu hafta sonu Alpine sürücülerinin çok hızlı olduğunu düşünüyorum."

"Albon'un da çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bence savaşımız onlarla olacak. Onlar düzlüklerde biraz daha hızlılar. Bizde ise daha fazla yere basma gücü var."

"Belki de bu sayede lastiklere daha iyi bakabiliriz."

"Dün ayarlarla ilgili bazı denemeler yaptık, bu yüzden yeni güncellemelerden biraz daha fazlasını elde etmeyi başardık."

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