Formula 1 Katar GP

Alonso: “Yarışı kendimiz için bir test seansına dönüştüreceğiz”

Fernando Alonso, Honda güç ünitesindeki enerji dağılımı eksikliği nedeniyle tur başına iki saniyeden fazla zaman kaybettiklerini açıkladı.

Neşe Akkoyun Haydn Cobb

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 06:00

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Katar Grand Prix sıralama turlarının ardından Aston Martin’in yaşadığı performans sorunlarına değinen Fernando Alonso, düzlüklerde rakiplerinden kopmamak adına tüm bataryayı tükettiklerini, bu yüzden son sektördeki hızlı virajlara güçsüz girdiklerini söyledi.

27 turluk lastik sınırı nedeniyle iki pit stop yapacaklarını ancak düzlük hızı eksikliği yüzünden geçiş yapmalarının neredeyse imkânsız olduğunu vurgulayan Alonso, kendileri için yarışı bir test seansına çevireceklerini ifade etti.

Vatandaşı Marc Marquez’in emeklilik kararına da değinen Alonso, duyuruyu ilk gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle paylaştı: "Beklediğimiz gibi ne tempomuz ne de gücümüz vardı.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Motor yüzünden iki saniyenin biraz üzerinde süre kaybediyoruz. Şasi tarafında da bir kayıp mevcut ama çok daha az.”

“Sorunumuz yere basma kuvveti değil, enerji dağıtımı. Rakiplerle aramızda büyük bir fark oluşmasın diye tüm enerjimizi düzlüğün sonuna kadar tüketmek zorunda kalıyoruz. Son sektöre geldiğimizde bataryamız bitiyor, tamamen içten yanmalı motora kalıyoruz ve virajlarda hava direnci yüzünden hız kaybediyoruz.”

“Yarışa gelirsek, düzlükte iki saniye kaybederken pozisyonumuzu iyileştirmenin hiçbir yolu yok. Zorunlu olduğu için iki pit stop yapacağız ama geçiş şansı olmadığı için sıkıcı bir yarış olacak.”

“Bu yüzden Lance ile farklı motor ayarları deneyerek yarışı kendimiz için bir test seansına dönüştüreceğiz. “

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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