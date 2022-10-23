Alonso: "Yarış tempomuz, sıralama tempomuzdan daha iyi"

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Alpine'in COTA'daki performansı Fransız ekibin taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Singapur'da gelen yeni tabanla birlikte tempo kazanan Alpine, Japonya'da güçlü bir performans sergilemişti ve aslında COTA'nın da A522'ye uyması bekleniyordu. Ancak Alpine, sıralama turlarında McLaren'ın gerisinde kaldı.

Fransız ekip, Amerika GP öncesinde tabanında bir güncelleme daha yapmıştı. Bu güncellemeler Esteban Ocon'un aracına takıldı, Alonso güncelleme olmaya tabanla yarışmaya devam etti.

Güncellemeler pek işe yaramış gibi durmadı çünkü Ocon, güncellemelerin olduğu araçla 18. olarak sıralama turlarına ilk bölümde veda etti. Alonso ise sıralama turlarını 9. sırada tamamladı.

Çifte şampiyon, en hızlı 9. zamanı kaydetse de içten yanmalı motor değiştiriyor ve 5 sıra grid cezası alacak. Yani bugünkü yarışa 14. sıradan başlayacak.

Sıralama seansının ardından konuşan Alonso, bugünkü yarışta hedeflerinin 8 ya da 9. sıraya yükselebilmek olduğunu söylüyor.

Alonso, "Q1 ve Q2'nin ardından 7 ya da 8. olmayı bekliyordum. Sıralamadan önce gerçekleştirilen 3. antrenman seansında çok rekabetçi olmadığımızı gördük. Zaten Esteban [Ocon] da ilk bölümde elendi ki ilk bölümde elenmek bizim için normal değil."

"Yani böyle bakıldığında, Q3'e kalıp dokuzuncu olabilmek beni tatmin ediyor.

"Grid cezasıyla birlikte 14. sıradan başlayacak olsak da enteresan bir yarış bizi bekliyor. 8 ya da 9. bitirmeye çalışacağız. Hedefimiz bu olacak."

"Sıralama turlarında gösterdiğimiz tempodan daha iyi bir yarış temposuna sahibiz. Bugün stratejiyle de birlikte bir geri dönüş yapabilecek miyiz görelim. Dediğim gibi 8 ya da 9. bitirmek, Lando Norris'e yakın olmak hedefimiz olacak." dedi.