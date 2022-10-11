Alonso: "Yarış sonunda damalı bayrak kafa karışıklığı yarattı"

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Fernando Alonso, Japonya Grand Prix'si yarış sonunun 'kaotik' olduğunu söyledi çünkü birkaç pilot, damalı bayrağı fark etmeyip tam gaz yarışmaya devam ettiler.

Suzuka'daki yarış, şiddetli yağış ve startın ardından yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu ve seans bitimine 40 dakika kala yeniden başlatıldı. Böylelikle toplam yarışın 28 turu koşulmuş oldu.

F1 spor yönetmeliğinde, "Planlanan yarış mesafesinin tamamlanması iki saat gecikirse, lidere yarışın bittiği bilgisi, attığı tur bittikten sonra gösterilecektir. Ancak bu durum, planlanan tur sayısının aşılmasına neden olmaz.”

Max Verstappen 28. tura geçmeye sadece birkaç saniye kala çizgiyi geçti, ancak bir sonraki tur yerine o tur tamamlandığında damalı bayrak gösterildi.

Damalı bayrak erken gösterildiği için Alonso, bazı pilotların hâlâ tam hızda yarıştığı kaotik bir ortam olduğunu söyledi.

Alonso medyaya verdiği demeçte, "Herkes için çok kaotik bir durumdu, son tur olup olmadığını bile bilmiyorduk. Bu yüzden herkesin zorlandığını düşünüyorum." dedi.

The chequered flag is waved Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, kendisine takım tarafından zaman ekranında damalı bayrağın gösterildiği söylendiğinde, Lewis Hamilton ile pozisyon için yarışıyordu.

Bu bilginin ardından Ocon, "Yarışın bittiğine emin misiniz? Lewis hâlâ pozisyon için zorluyor." demişti.

Pite döndükten sonra Ocon'un yarış mühendisi, "Damalı bayrak olması gerektiğini düşündüğümüzden birkaç saniye önce çıktı, bu yüzden kafa karışıklığı oldu ve düşündüğümüzden daha az tur atmış olduk. Sondaki karışıklık için özür dileriz." şeklinde yanıt vermişti.

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, Verstappen'in son sürat devam ettiğini gördükten sonra takımın her iki pilotuna da yarışa devam etme talimatı verdiğini söyledi.

Seidl, "Bence damalı bayrak doğru zamanda çıktı, ama Max'in damalı bayrağı geçtikten sonra hâlâ hızlı gittiğini gördük, bu yüzden orada ne olduğundan tam olarak emin değilim."

"Bizim için durum açıktı. Damalı bayrağı gördük ve gerekeni yapmak istedik. Ama sonra Max'in zorlamaya devam ettiğini gördük, bu yüzden netlik elde edene kadar güvenli tarafta kaldık." dedi.