Önceki / "Ferrari, Bahreyn testinde hep dolu depoyla sürüş yaptı" Sonraki / Stella, McLaren'in yeterince gelişemediğini kabul ediyor
Formula 1 / Bahreyn Kış testi Haberler

Alonso: "Yarış simülasyonumuz Ferrari'den hızlıydı"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, bugün katıldığı bir etkinlikte, takımın yarış simülasyonunun Ferrari'den daha hızlı olduğunu iddia etti.

Ekleyen:
, Editör
Alonso: "Yarış simülasyonumuz Ferrari'den hızlıydı"
Haberi dinle

Yeni Formula 1 sezonu öncesinde yapılan testler, genellikle çok güvenilir bir ölçüt olarak kabul edilmez çünkü takımlar testlerde farklı yakıt yükü ve motor modunda sürüş yaparlar.

Bu yıl da takımlar, geçen yıl Red Bull'un yaşadığına benzer dayanıklılık problemleri yaşamamak adına mümkün olduğunca çok kilometre tamamlamaya ve araçlardaki olası sorunları keşfetmeye çalıştılar.

Tabii ki bir yandan da performansın nasıl olduğuna baktılar ve en dikkat çekici takımlardan birisi hiç şüphesiz Aston Martin'di.

İngiliz ekibin Fernando Alonso ile son günde yaptığı yarış simülasyonu, pek çok kişinin dikkatini çekti.

Alonso, testin ardından "mucize beklenmemesi" uyarısında bulunmuştu fakat pazartesi günü Aramco'nun bir basın etkinliğinde ilginç sözler sarf etti.

Alonso, "Testten sonra bir şey söylemek zor çünkü çok fazla değişken var."

"Örneğin son gün bir yarış simülasyonu yaptık, araca -önümüzdeki hafta Bahreyn GP'de yapacağımız şekilde- 57 turluk yakıt koyduk, ve pit stop vb. gibi şeylerle gerçek bir yarış simülasyonu yaptık."

"Ferrari de bizimle aynı programı uyguladı ve tam bir yarış simülasyonu yaptı; Biz onlardan daha hızlıydık." dedi.

Ferrari'nin tek turda hâlâ çok hızlı olduğu biliniyor ancak yarış temposunda aşınma yaşadıkları ortada. Fakat bazıları bunu araçta çok fazla yakıt olmasına bağlıyor.

paylaşım
yorumlar

"Ferrari, Bahreyn testinde hep dolu depoyla sürüş yaptı"

Stella, McLaren'in yeterince gelişemediğini kabul ediyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin"

Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin" Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin"

Haas: "Bütçe sınırının etkilerini hissetmek, uzun zaman alacak"

Haas: "Bütçe sınırının etkilerini hissetmek, uzun zaman alacak"

Formula 1

Haas: "Bütçe sınırının etkilerini hissetmek, uzun zaman alacak" Haas: "Bütçe sınırının etkilerini hissetmek, uzun zaman alacak"

AlphaTauri, De Vries'in "hemen" hızlanmasını bekliyor

AlphaTauri, De Vries'in "hemen" hızlanmasını bekliyor

Formula 1

AlphaTauri, De Vries'in "hemen" hızlanmasını bekliyor AlphaTauri, De Vries'in "hemen" hızlanmasını bekliyor

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı"

McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı"

Formula 1
Aston Martin lansmanı

McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı" McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı"

Alonso'nun 2023 kask tasarımı ortaya çıktı

Alonso'nun 2023 kask tasarımı ortaya çıktı

Formula 1

Alonso'nun 2023 kask tasarımı ortaya çıktı Alonso'nun 2023 kask tasarımı ortaya çıktı

Alonso: "Lawrence Stroll, F1 projesinde kesinlikle başarılı olacak"

Alonso: "Lawrence Stroll, F1 projesinde kesinlikle başarılı olacak"

Formula 1

Alonso: "Lawrence Stroll, F1 projesinde kesinlikle başarılı olacak" Alonso: "Lawrence Stroll, F1 projesinde kesinlikle başarılı olacak"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Rakip takımların gözü Aston Martin'de!

Rakip takımların gözü Aston Martin'de!

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Rakip takımların gözü Aston Martin'de! Rakip takımların gözü Aston Martin'de!

Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak

Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak

Bahreyn testlerinde Stroll'ün yerini kim alacak?

Bahreyn testlerinde Stroll'ün yerini kim alacak?

Formula 1

Bahreyn testlerinde Stroll'ün yerini kim alacak? Bahreyn testlerinde Stroll'ün yerini kim alacak?

Son Haberler

Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin"

Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin"

F1 Formula 1

Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin" Harman: "Gerçek güç düzeni için ilk yarışı bekleyin"

F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı

F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı

F1 Formula 1

F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı

Verstappen, altı haftada 10 kilo vermiş!

Verstappen, altı haftada 10 kilo vermiş!

F1 Formula 1

Verstappen, altı haftada 10 kilo vermiş! Verstappen, altı haftada 10 kilo vermiş!

Ecclestone, "F1 artık bir spor değil, gösteri oldu"

Ecclestone, "F1 artık bir spor değil, gösteri oldu"

F1 Formula 1

Ecclestone, "F1 artık bir spor değil, gösteri oldu" Ecclestone, "F1 artık bir spor değil, gösteri oldu"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.