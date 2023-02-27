Alonso: "Yarış simülasyonumuz Ferrari'den hızlıydı"

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Yeni Formula 1 sezonu öncesinde yapılan testler, genellikle çok güvenilir bir ölçüt olarak kabul edilmez çünkü takımlar testlerde farklı yakıt yükü ve motor modunda sürüş yaparlar.

Bu yıl da takımlar, geçen yıl Red Bull'un yaşadığına benzer dayanıklılık problemleri yaşamamak adına mümkün olduğunca çok kilometre tamamlamaya ve araçlardaki olası sorunları keşfetmeye çalıştılar.

Tabii ki bir yandan da performansın nasıl olduğuna baktılar ve en dikkat çekici takımlardan birisi hiç şüphesiz Aston Martin'di.

İngiliz ekibin Fernando Alonso ile son günde yaptığı yarış simülasyonu, pek çok kişinin dikkatini çekti.

Alonso, testin ardından "mucize beklenmemesi" uyarısında bulunmuştu fakat pazartesi günü Aramco'nun bir basın etkinliğinde ilginç sözler sarf etti.

Alonso, "Testten sonra bir şey söylemek zor çünkü çok fazla değişken var."

"Örneğin son gün bir yarış simülasyonu yaptık, araca -önümüzdeki hafta Bahreyn GP'de yapacağımız şekilde- 57 turluk yakıt koyduk, ve pit stop vb. gibi şeylerle gerçek bir yarış simülasyonu yaptık."

"Ferrari de bizimle aynı programı uyguladı ve tam bir yarış simülasyonu yaptı; Biz onlardan daha hızlıydık." dedi.

Ferrari'nin tek turda hâlâ çok hızlı olduğu biliniyor ancak yarış temposunda aşınma yaşadıkları ortada. Fakat bazıları bunu araçta çok fazla yakıt olmasına bağlıyor.