Alonso: "Yarış sakin geçerse bu pozisyonlarda kalacağız"

Fernando Alonso, sıralama turlarında harika turlar atarak pole pozisyonunu almaya çok yaklaşmıştı. Fakat sonunda gülen taraf Max Verstappen oldu.

Seansın ardından konuşan Alonso, "Şahsen mutluyum. Sanırım buraya gelirken sıralama performansımız konusunda endişelerimiz vardı."

"Pazar günleri çok iyi görünüyoruz ve lastiklere iyi bakıyoruz, aracımız lastik aşınması konusunda çok iyi."

"Ancak cadde pistinde her şey lastik sıcaklığını ayarlamakla alakalı ve Q3'te iyi bir tur atmakta biraz zorlanıyoruz."

"Buna rağmen Monako'ya ilk çizgiden başlıyoruz, dolayısıyla işimizi yapmış olmak güzel."

"Pazar günü uzun bir yarış olacak. Monako'da olduğumuz için önümüzde geçiş fırsatları olmayacak ama bu araç için; vites kutusu için; frenler için, kısacası her şey için zorlu bir yarış."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, celebrates in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yani 78 tur boyunca dikkat etmeniz gereken pek çok şey var. Bu yüzden odaklanmalıyız, çok konsantre olmalıyız, strateji ve pit stoplar konusunda net olmalıyız."

"Bakalım, her şey olabilir. Eğer bir fırsat gelirse, bunu değerlendireceğiz. Fakat bugünden mutluyum çünkü Monako'daki en iyi turlarımdan biriydi."

"Kazanabilmek için Max'in yardımına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum fakat herkesin finişe geleceği kesin değil. Burası Monaco ve yarış zor geçecek." dedi.

Yarışta daha fazla risk alıp almayacağı sorusuna Alonso, "Bugün yeterince risk aldığımı düşünüyorum."

"Yarışta her şeyden önce damalı bayrağı görmeye ve mümkün olan en yüksek puanı almaya çalışacağız. Eğer normal bir Monako yarışı olursa, podyumda olmalıyız, aşağı yukarı şu anda burada gördüğümüz pozisyonları korumalıyız."

"Max'ten kaynaklanan bir fırsat ya da mekanik bir arıza, kötü bir pit stop ya da bizim lehimize şanslı bir strateji olursa, o zaman durum değişebilir."

"Burada birini geçebilmenin yolu yok, bu yüzden sadece hatadan kaçınmak gerekiyor. Monako'da Pazar günleri sıkıcı geçer dışarıdan bakıldığında kolay görünür ama yine de aracı iyi durumda tutmak ve 78 tur boyunca o caddelerde turlamak çok zordur." yanıtını verdi.

İyi bir start alsa dahi liderliği almasının zor olacağını söyleyen Alonso, yağmur ile ilgili de, "Bunun bize yardımcı olacağını düşünmüyorum. Şahsen kuru bir yarışı tercih ederim."

"Kuru bir yarışta büyük puanlar elde etme şansımız daha yüksek. Kaotik ya da yağmurlu bir yarış sadece geride olanlara yardım eder." ifadelerini kullandı.