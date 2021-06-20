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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Fransa GP için büyük puanlar hedeflemenin zor olduğunu fakat elinden geleni yapacağını söyledi.

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

Fernando Alonso, antrenman turlarında düzenli olarak ilk onda yer aldı ve bu ivmeyi sıralama turlarına da taşıdı.

İspanyol pilot sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamladı ve bu yıl üçüncü kez Esteban Ocon'u geride bıraktı.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Alonso, "Bugünden memnunum. Sonuç aşağı yukarı beklentilerimizle uyumlu. Sıralamalardan önce hızımız iyi görünüyordu ve seans sırasında birkaç istisna dışında her turdan maksimumu aldığımıza inanıyorum."

"Bu yıl dördüncü kez son bölüme kaldık ve iyiydi. Şartlar üçüncü antrenman seansından, sıralama turlarına doğru değişti. Bu yüzden rüzgarın yönüne diğer şeylere biraz daha fazla tepki vermemiz gerekiyordu. Sanırım planı uygulamayı başardık. Üçüncü bölüme kaldık ve bunu orta lastiklerle yaptık."

"Monako ve Bakü'den sonra ilk ona geri dönmek güzel oldu. Cadde pistlerinde biraz zorlanıyoruz ama şimdi Barselona'daki performans türüne ya da bunun gibi bir şeye geri döndük. Üçüncü bölümü iki McLaren'ın arasında tamamladık. Yani evet, bu maksimumdu. Sekizinci sıra ile aramızda 0.3 ya da 0.4 saniye var. Bu yüzden bugün ulaşması imkansız bir şeydi."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Yarışta iyi puanlar alıp alamayacağımızı göreceğiz. Neler bekleyebiliriz bilmiyorum. Beklemek ve görmek zorundayız. Büyük puanlar için mücadele etmek kolay olmayacak. Çünkü etrafımızda çok rekabetçi isimler var. İki McLaren, iki Ferrari ve Gasly var. 11. sıradan başlayacak ve lastik seçiminde özgür olan isimler var."

"İyimseriz ama aynı zamanda büyük puanlar alma şansımız konusunda gerçekçi olmalıyız. Çok puanlı bir yarış olacağını düşünmüyorum ama orada olmaya ve her fırsatı değerlendirmeye çalışacağız.” dedi.

Alpine bu yıl geleneksel olarak yarışlarda daha kötü performans gösteriyor ve puan barajının dışına düşünüyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda, "Bununla ilgili birkaç teorimiz var. Her yarışın ardından durumu araştırıyoruz. Ancak bunun bir eğilim olduğunu söyleyemem çünkü iyi performans gösterdiğimiz yarışlar vardı. Mesela Portimao'daki yarışta, diğerlerinden daha az lastik aşınması yaşadık ve çok iyi bir tempomuz vardı. Son birkaç turda insanları deli gibi geçiyorduk. Durum her hafta sonu değiyor gibi görünüyor. Bu yüzden yarış bir tür bilinmeyen. Fakat dediğim gibi, cuma günü iyi görünüyorduk. Bu yüzden yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Etrafımızda çok güçlü rakipler var. Dediğim gibi gerçekçi olmak zorundayız. Tek tur hızında ve yarış temposunda, bizden daha güçlü olan birkaç bir takım ve sürücü olduğunu biliyoruz. Ferrari son iki yarışta pole pozisyonu aldı ve şimdi önümüzdeler. Onları yenebilir miyiz? Umarım. Fakat son iki yarışta pole aldılar. Bu yüzden şu anda onlarla aynı sınıfta olup olmadığımızı bilmiyorum. Yani neler olacağını göreceğiz."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

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