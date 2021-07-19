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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso: “Yarış hızı açısından en güçlü hafta sonumuzdu”

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Alpine pilotu Fernando Alonso, 7. sırada tamamladığı Britanya Grand Prix’sinde yarış hızı açısından bu sezonki en güçlü hafta sonunu geçirdiklerini düşünüyor.

Alonso: “Yarış hızı açısından en güçlü hafta sonumuzdu”

Fernando Alonso, 2021’de spora dönüşü ardından başta hızını bulmak zorlansa da son yarışlarda, puan barajı içerisinde finiş görüyor ve takım arkadaşı Esteban Ocon’u da gerisinde bırakıyor.

İspanyol pilot, Silverstone’daki hafta sonunda sprint yarışında en çok pozisyon kazanan pilot oldu ve ana yarışta 7. sıradan start aldı. Alonso, pazar günkü yarışta pozisyonunu korudu ve başladığı sırada damalı bayrağı gördü.

Yarışın ardından verdiği demeçte Alonso, bunun kolay bir hafta sonu olmadığını ancak yarış tempoların memnun olduğunu belirtti.

Alonso, “Çok yoğundu, hiçbir zaman kolay bir yarış geçirmedik. Hep farklı tür yarışlarda, farkla mücadeleler içindeydik. Bence güçlü bir hafta sonuydu. Son dört ya da beş yarıştır puan alıyoruz ve en iyi sonucumuz Bakü’deki altıncılığımızdı ama o, tuhaf bir yarıştı.”

“Bugün ise yedinci olduk ve yarış hızı açısından muhtemelen en güçlü hafta sonumuzdu. Bu yüzden, mutluyum. Lastik yönetimi bakımından zor bir yarıştı çünkü aşınma endişelerimiz vardı ama durumu kontrol altında tuttuk ve iyi sonuçlar elde ettik.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca yarışın başında Alonso'nun difüzörünün hasar almıştı ve Alpine pilotuna bunun, sürüşünü ne kadar etkilediği soruldu.

“Bu, beni çok fazla etkilemiyordu ya da sadece araç çok iyi hissettiriyordu. Çok, çok ufak bir hasar almıştım ve bu da dengeyi neredeyse hiç etkilemiyordu.”

“Ardından, sanırım 4. virajda Daniel’la temas yaşadık ve ön kanadıma dokundu ama bu, ne performansımı ne pist üstü pozisyonumu ne de aracın dengesini etkiledi. Bu açıdan şanslıydım.”

Ardından Alonso, hem sprint hem de ana yarışta Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll ile mücadelelerinden de bahsetti.

“Evet dün onlar [Aston Martin pilotları] sayesinde iyi bir antrenman yapmış oldum. Dün Vettel’i 17 tur arkamda tuttum ve bugün de Lance’ı 52 tur arkamda tuttum. Bu yüzden, aynalarımda yeşil rengi oldukça fazla gördüm! Sonuç olarak, onları geride tutmayı başardım. Bu yüzden iyi bir hafta sonuydu. İyi mücadelelerde yer aldım.”

“Dün [sprint yarışı] daha iyiydi. Bugün, pist üstü mücadeleler açısından daha sıkıcıydı çünkü ilk 6 için savaşmak için fazla yavaştık. Ancak, arkamızdakilerden de biraz daha hızlıydık.”

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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