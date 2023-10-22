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Alonso yarış dışı kalsa da mutlu: "Harika bir geri dönüştü"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, puan alamamasına rağmen pazar günkü geri dönüşlerinden memnun.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Cuma ve cumartesi günleri tempo sıkıntısı çeken Aston Martin, pazar günü ayarlarda değişikliğe gitti ve Alonso, AMR23'ün Katar GP versiyonuna geri döndü.

Pit yolundan başladığı yarışta Alonso, ilk ona kadar yükselmeyi başarsa da, araçtaki hasar nedeniyle yarışa veda etti.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot şöyle dedi: "Çok daha fazla tempo ile bizim için harika bir geri dönüş mücadelesi oldu."

"Pit yolundan başlayarak puan kazanmayı hedefliyorduk ama ne yazık ki araçtaki hasardan ötürü yarıştan çekilmek durumunda kaldık."

"Bugün yarış sırasında oldukça rekabetçi göründüğümüz için çok yazık oldu."

"Bugün iki araçla da çok sayıda faydalı veri topladık ve önemli karşılaştırmalar yaptık."

"Bunlar kalan yarışlarda çok önemli olacak."

Takım patronu Mike Krack, aracın tabanında hasar olduğunu belirtti.

"Fernando bitime yedi tur kala yarışı bırakmak zorunda kaldı çünkü tabanda hasar vardı."

"O ana kadar puan kazanacak gibi görünüyordu."

"Bugün son güncellemeler hakkında değerli veriler topladık. Bu veriler, AMR23'ü doğru ayarlar getirmek için çabalamaya devam edeceğimiz sonraki yarışlarda bize fayda sağlayacak."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

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