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Formula 1 / Katar GP Haberler

Alonso: "Yarış boyunca doğru hamleleri yaptık"

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Yedi sene sonra Formula 1'deki ilk podyumunu Katar Grand Prix'sinde alan Alpine pilotu Fernando Alonso, takım olarak yarış boyunca doğru hamleleri yaptıklarını söyledi.

Alonso: "Yarış boyunca doğru hamleleri yaptık"

En son podyumunu, Ferrari ile yarıştığı son sene olan 2014'te Macaristan'da alan iki kez dünya şampiyonu İspanyol pilot, yarış hakkında şunları söyledi: "Gerçekten inanılmaz. Yedi sene geçti ve sonunda bunu başardık."

"Birkaç yarışta çok yakındık ancak yeterli değildi. Son fırsatımız Sochi'deydi. Bugün de podyuma çıkabildik."

"Dürüst olmak gerekirse ilk turun ardından liderliği alacağımı düşünüyordum. Kırmızı logolu lastiklerle beraber Lewis'i geçebileceğimi düşündüm ama bunu başaramadım, sonda da Checo ile olan mücadelemiz çok yakındı. Buna rağmen takım için çok mutluyum. Esteban da beşinci oldu, bu nedenle iyi bir Pazar günü geçirdiğimizi söyleyebilirim."

Yarışta pek çok pilot iki pit stop stratejisine yönelirken Alonso, tek pit stop ile yarışı tamamladı ve podyuma çıkmasındaki en önemli etken de bu oldu.

Lastiklerini koruması hakkında konuşan Alonso, "En başından beri tek pit stop yapacaktık. Ancak aşınmanın ne kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Herkes tek pit stop yapıyordu."

"Ancak doğru hamleleri yaptığımız bir yarış geçirdik. Çok iyi bir pit stop yaptılar, takım inanılmazdı. Aracın dayanıklılığı muazzamdı, takım da bunu hak ediyor." dedi.

En son podyumunu 2014'te aldıktan sonra 2015'te, Honda motoruna geçiş yapan McLaren ile anlaşan Alonso, takım ile geçirdiği zorlu birkaç senenin ardından 2018'de F1'den ayrılmıştı ve başka serilerde mücadele etmişti.

2021'in başında Alpine ile F1'e geri dönüş yapan Alonso'ya, eski takım arkadaşı Jenson Button tarafından F1'den keyif alıp almadığı soruldu. Alonso ise bu soruya, "Evet, keyif alıyorum. S**tir... Bunu uzun süredir bekliyordum bu nedenle çok mutluyum." yanıtını verdi.

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