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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

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Sıralama turlarını 6. sırada tamamlayan Alpine pilotu Fernando Alonso, yarış için çok iyi bir durumda olduklarını ve bu yüzden de yarın yağmurlu, kaotik bir yarış istemediğini belirtti.

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

İstanbul Park'ta gerçekleştirilen sıralama turlarını 6. sırada tamamlayan Alonso, Lewis Hamilton'ın aldığı 10 sıra grid cezasıyla birlikte yarın yarışa 5. sıradan başlayacak. Alonso ayrıca, ikinci bölümden orta hamurla çıkmayı başarmıştı.

İspanyol pilot, oldukça rekabetçi göründükleri ve bir bölümde 3. sıraya yükseldikleri Sochi yarışının ardından İstanbul'da da iyi hissettiğini belirtirken, bugünün "bu sezon geçirdikleri en iyi cumartesi günü" olduğunu ekledi.

"Gerçek şu ki çok mutluyum. Muhtemelen bu sezonun en iyi cumartesi günüydü. Bizim için rekabetçilik anlamında sezonun en iyi yarışı olan Sochi'den buraya geldik ve burada da iyi hissettim."

"Neredeyse ıslak olan koşullarda her zaman dördüncü, beşinci, ya da altıncı oluyorduk ve bugün de son bölüme kaldık. Normalde son bölümde dokuzunculuğa ya da o sıralara düşerdik."

"Hamilton'ın cezasıyla birlikte 5. başlayacağız ve temiz taraftan start alacağız. Ayrıca ikinci bölümden orta hamurlarla çıktık yani iyi bir cumartesi günüydü. Yarışta işi nasıl bitireceğimizi görelim." 

Yarınki yarışa 5. sıradan başlayacak olan Alonso, yarış öncesinde lastiklerle alakalı belirsizlikler olduğunu vurgularken; yarış için çok iyi bir durumda olduklarından dolayı yarın normal bir yarış geçirmek istediğini söyledi. 

"Yarın için hâlâ cevaplanmamış sorular var çünkü dün attığımız turlar temiz sonuçlar getirmediler. Farklı sürücülerde farklı aşınmalar vardı. Yumuşak lastiklerin yarışta kötü olacağını düşünüyoruz bu yüzden ikinci bölümde orta hamuru kullandık. Sonrasında yarış için sert lastiklerimiz var, ki o lastikleri antrenmanda kullanmadık."

"Eminim ki yarın yağmur yağacak, kaos çıkacak ve tam da ihtiyacımız olmadığı zamanda çılgın bir yarış olacak. Orta hamurla 5. sıradan başlayacağız ve elimizde iki adet sert lastik var. Bundan daha iyisi olamazdı. Umarım yarın normal bir yarış olur."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

 

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Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"

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