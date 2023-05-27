Alonso: "Yarın yağmur gelecek mi göreceğiz, kazanmaya çalışacağız"

Monako'da belki de son zamanların en heyecan verici sıralama turlarından birini geride bıraktık ve bu seansta pole pozisyonu Max Verstappen'e gitse de Fernando Alonso'nun da performansı inanılmazdı.

Seansın son saniyelerinde sırada yer alan Alonso, Hollandalı pilotun son saniyede derecesini geliştirmesiyle 2. sıraya geriledi ve seansı 0.084 saniye geride ikinci sırada noktaladı.

Geçiş yapmanın çok zor olduğu Monako'da yarışa 2. sıradan başlayacak olan Alonso, yağmur ve stratejiyi kullanarak kazanmaya çalışacaklarını söylüyor.

Seansın ardından konuşan Alonso, "İyi hissediyorum. Elbette Monako'da pole almak çok önemli ama bugün Max bizden biraz daha hızlıydı ki bu üzücü. Yine de burada ilk çizgide yer almamız bizim için çok büyük bir şey. Pistteki en zayıf bölümümüz son sektör gibi duruyor."

"Yarın stratejiyle neler yapabileceğimize bakacağız, yağmur gelip gelmeyeceğine de bakacağız ve kazamaya çalışacağız."

"Starttan ilk viraja olan mesafe çok kısa ama normalde bu yıl güçlü startlar alıyoruz. Max bu yıl startlarda biraz istikrarsız, belki yarın kötü startlarından birini alır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Alonso, yarışın 78 turluk süresinin araç için zor olacağını da sözlerine ekleyerek, ekibine şanslarını kendi lehine çevirmek için yarış stratejisini doğru belirlemeye odaklanmaları çağrısında bulundu.

"Burayı asla bilemezsiniz - yalnızca burada her şeyin olabileceğini bilirsiniz, her zaman birkaç olay, sarı veya kırmızı bayraklar görebiliriz. Bu yüzden önde olmak önemlidir."

"Tsunoda ve Max turlarını tamamladığında, ikinci olma ihtimalinin olduğunu biliyordum. Ancak pole pozisyonuna çok yakındık, bu yüzden mutlu olmalıyız."

"Buraya Cumartesi günkü performansımızla ilgili bazı endişelerle geldik, Pazar günleri çok iyi görünüyoruz ancak sokak pistinde sıcaklığı elde etmek ve Q3'teki turlarımızda ısıyı korumak için biraz mücadele ediyoruz."

"Bu uzun bir yarış. Monako olduğu için geçiş fırsatının geleceğini hiç sanmıyorum ama araç, vites kutusu ve frenler için çok zorlu bir yarış."

"78 tur boyunca yapmamız gereken pek çok şey var, bu yüzden odaklanmalı ve strateji ve pit stoplar konusunda öne çıkmalıyız."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Erik Junius