Alonso: "Yarın Piastri ve Mercedes pilotlarına geçilirsem şaşırmam"

Fernando Alonso, sıralama turlarının öne çıkan isimlerinden birisiydi ve tüm seanslarda tutarlı bir performans sergiledi.

Nihayetinde beşinci olan Alonso, seans sonrası şöyle dedi: "Bence güncelleme işe yaradı."

"Kesin olarak bilmek her zamanki gibi çok zor. Sanırım takım şu anda her şeyi analiz ediyor. Dün eski paket vardı, bugün yeni paket var."

"Sanırım bu akşam bunu doğrulamak ve gelişimi ölçmek için tüm verilere sahip olacağız ama evet, sıralamalarda her şey iyiydi."

"Açık konuşmak gerekirse bu kadar rekabetçi olmak biraz beklenmedikti. Ferrari ile aramızda sadece birkaç ondalık var, Leclerc gerimizde kaldı, Piastri geride, Mercedes sürücüleri geride kaldı."

"Altı ay önce burada pole pozisyonundan 1.5 saniye gerideydik. Şimdi ise 0.4 saniye var. Yani kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz."

Red Bull ile aradaki farkın azalmasıyla ilgili Alonso, "Bence sıralamalarda bu yıl herkes çok yakın."

"Hatta bugün Nico ve Valtteri ile de gördük, aralarında 0.003 saniye gibi bir şey vardı, ki bu inanılmaz."

"Yarışta ise araçların gerçek temposunu görüyorsunuz. Bu bizim de biraz zorlandığımız bir şey, Cumartesi günü çok rekabetçiyiz ama Pazar günü o kadar da rekabetçi değiliz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bence gerçek hızımız Pazar günkü hızımız. Cumartesi günü, lastiklerin tutuşundan ve diğer her şeyden dolayı sorunlarımız maskeleniyor."

"Monako ve sıralama turlarının önemli olduğu diğer bazı pistler ilginç olacak ve bazı sürprizler göreceğiz."

"Fakat bu hafta sonu araçların gerçek hızı kilit faktör olacak. Örneğin yarın Red Bull'un sıralamadan daha avantajlı olacağını ve daha temiz bir yarış çıkaracağını düşünüyorum." dedi.

Yarıştan ne beklediği sorusuna Alonso, "Tahminlerim ve öngörülerim konusunda muhafazakâr olma eğilimindeyim."

"İlk üç yarışa baktığımda, Cumartesi günü çok güçlüydük fakat Pazar günü o kadar da güçlü değildik hatta ilk beşe giremeyecek durumdaydık."

"Yani, Oscar ve iki Mercedes tarafından geçilirsem ya da buna benzer bir şey olursa, bunun normal olduğunu düşünüyorum."

"Bakalım neler yapabileceğiz? Yarış bize ne getirirse getirsin tamamen açık olacağım. Bugün yaptığım işten dolayı son derece gururlu ve mutluyum."

"Yarın ise tamamen yeni bir gün olacak." cevabını verdi.