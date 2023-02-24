Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

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Fernando Alonso bugün tüm gün yeni AMR23 ile sürüş yaptı ve sorunsuz bir günü geride bıraktı.

C3 lastikle çok iyi turlar çıkaran Alonso, günün ardından şöyle konuştu: "Bizim için çok sayıda tur attığımız iyi bir gün oldu. Yeni bir araçla tam olarak ihtiyacınız olan şey budur."

"Yoğun bir programımız vardı fakat birçok farklı şey denedik."

"Uzun bir kıştan sonra erkenden çok sayıda mesafe tamamlamak harika, ayrıca Formula 1 aracı kullanmaktan daha iyi bir antrenman olamaz."

"Aston Martin ile ilk yarışıma çıkacağım Bahreyn GP öncesinde kendimi daha zinde ve hazır hissediyorum, bu konuda çok heyecanlıyım."

"Yarın yarım günüm daha olacak. Bunu öğrenmeye devam etmek ve mümkün olduğunca çok veri toplamak için kullanacağız."

"Yarın öğleden sonra araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

Takım patronu Mike Krack de günün iyi geçtiğine dikkat çekti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sezon öncesi testlerinin ikinci gününde kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz. Fernando 130 tur tamamlayarak tüm test planımızı uygulamamıza ve daha fazla değerli veri toplamamıza olanak sağladı."

"Fernando'nun sürüş tarzını ve araçtan istediklerini öğrenmeye devam ediyoruz fakat geri bildirimleri son derece yapıcı oldu ve gece boyunca uyguladığımız değişiklikler gayet iyi çalıştı."

"Birkaç günlük testlere dayanarak güç düzeni hakkında yorumda bulunmak çok zor çünkü lastik türleri ve farklı yakıt seviyeleri gibi dikkate alınması gereken pek çok şey var."

"Sadece kendimize odaklanıyoruz, elimizden geldiğince hazırlanıyoruz ve yapmamız gereken işleri tamamlıyoruz."

"Ne kadar rekabetçi olduğumuzu önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek sıralama turlarından sonra daha net bir şekilde göreceğiz."