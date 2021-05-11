Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

Alonso, F1’e geri dönüşünün ardından tekrar hızını bulmaya çalışıyor. Bu sezonki ilk dört yarış hafta sonunun üçünde sıralama turlarında Fransız takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Ocon ise zorlu bir 2020 sezonunun ardından takımına artık alışmış olmanın avantajından yararlandı. Fakat yine de Alonso, şu ana kadar yaptığı işten dolayı şüphesiz takdiri hak ediyor.

İki kez dünya şampiyonu, takım arkadaşı Ocon hakkında şunları söyledi: “Bence Esteban çok iyi bir pilot ve bunu görüyoruz. Form seviyesi gerçekten harika ve şu an takıma alışmış durumda. Geçtiğimiz sene şampiyonanın son bölümünde Bahreyn’de podyuma çıkmıştı ve şimdi ise mükemmel hafta sonları çıkarıyor. Bu oldukça iyi."

"Şu an başardıkları gayet etkileyici. Ben %100’ümü veriyorum ve bulunduğumuz noktada bu, onun seviyesine gelmeme yetmiyor. Bu yüzden gelişmeye devam etmem gerek.”

Esteban Ocon, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat Alonso, Ocon’un bu yüksek seviyedeki performansına çok da şaşırmamış çünkü Alpine takımının geçmişi, aynı bu şekilde büyük ilerlemeler kaydeden birçok pilot örnekleriyle dolu.

Alonso, “Öte yandan, bunun hakkında konuşmuştuk ve aslında bunu bekliyorduk. Mesela Carlos [Sainz], Renault’a katıldığında [Nico] Hulkenberg kadar hızlı değildi.”

“2019’da Daniel [Ricciardo] Renault’a katıldığında ilk yarışlarda Nico’dan daha yavaştı ve takımda ikinci yılı olan 2020’de ise çok iyiydi.”

“Estaban, geçtiğimiz sene Daniel ile zorlanıyordu ama ikinci yılında oldukça iyi. Bu yüzden, takımın diğerlerinden biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum ve bir alışma sürecine ihtiyacınız oluyor.”

“Bunu olabildiğince hızlı yapmaya çalıştım ama endişeli değilim. Şu an değilse bile çok yakında bunun üstesinden geleceğim çünkü Imola’da ve Portimao’da finiş çizgisinden neredeyse birlikte geçtik.” dedi.

Alpine, İspanya Grand Prix’sinde motive edici bir sıralama seansı sonrası zor bir bir yarış geçirmesine rağmen Alonso, takımın Barselona’dan memnun ayrıldığını düşünüyor.

“Genel anlamda hafta sonu çok olumluydu. Portimao’da rekabetçiydik ama bunun tek Portimao’daki piste özel bir şey olup olmadığından emin değildik.”

“Fakat Barselona’da tekrar rekabetçiydik. Yani şu an, birkaç Grand Prix daha beklememiz gerek ama Ferrari ve McLaren’ın gerisinde 5. takım olabiliriz. Bu iyi bir haber çünkü ilk iki yarış hafta sonunda sıralamaların üçüncü bölümünü görebilmek bile zordu.”

"Hâlâ yapılması gereken işler var ve strateji, lastik yönetimi gibi konular üzerinde de çalışmamız gerekiyor ama bu pistte lastik stratejisinin önemli olacağı bir sürpriz değildi. Bir risk aldık çünkü puan almak istiyorduk, bu yüzden lastikler bizim için bir sürpriz olmadı.” dedi.