Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş Sonraki / Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış
Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

Ekleyen:

Fernando Alonso, şu an elinden geleni yapmasının “etkiyelici” takım arkadaşı Estaban Ocon’u yenmeye yetmediğini söyledi.

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

Alonso, F1’e geri dönüşünün ardından tekrar hızını bulmaya çalışıyor. Bu sezonki ilk dört yarış hafta sonunun üçünde sıralama turlarında Fransız takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Ocon ise zorlu bir 2020 sezonunun ardından takımına artık alışmış olmanın avantajından yararlandı. Fakat yine de Alonso, şu ana kadar yaptığı işten dolayı şüphesiz takdiri hak ediyor.

İki kez dünya şampiyonu, takım arkadaşı Ocon hakkında şunları söyledi: “Bence Esteban çok iyi bir pilot ve bunu görüyoruz. Form seviyesi  gerçekten harika ve şu an takıma alışmış durumda. Geçtiğimiz sene şampiyonanın son bölümünde Bahreyn’de podyuma çıkmıştı ve şimdi ise mükemmel hafta sonları çıkarıyor. Bu oldukça iyi."

"Şu an başardıkları gayet etkileyici. Ben %100’ümü veriyorum ve bulunduğumuz noktada bu, onun seviyesine gelmeme yetmiyor. Bu yüzden gelişmeye devam etmem gerek.”

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521
1/1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat Alonso, Ocon’un bu yüksek seviyedeki performansına çok da şaşırmamış çünkü Alpine takımının geçmişi, aynı bu şekilde büyük ilerlemeler kaydeden birçok pilot örnekleriyle dolu. 

Alonso, “Öte yandan, bunun hakkında konuşmuştuk ve aslında bunu bekliyorduk. Mesela Carlos [Sainz], Renault’a katıldığında [Nico] Hulkenberg kadar hızlı değildi.”

“2019’da Daniel [Ricciardo] Renault’a katıldığında ilk yarışlarda Nico’dan daha yavaştı ve takımda ikinci yılı olan 2020’de ise çok iyiydi.”

“Estaban, geçtiğimiz sene Daniel ile zorlanıyordu ama ikinci yılında oldukça iyi. Bu yüzden, takımın diğerlerinden biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum ve bir alışma sürecine ihtiyacınız oluyor.”

“Bunu olabildiğince hızlı yapmaya çalıştım ama endişeli değilim. Şu an değilse bile çok yakında bunun üstesinden geleceğim çünkü Imola’da ve Portimao’da finiş çizgisinden neredeyse birlikte geçtik.” dedi.

Alpine, İspanya Grand Prix’sinde motive edici bir sıralama seansı sonrası zor bir bir yarış geçirmesine rağmen Alonso, takımın Barselona’dan memnun ayrıldığını düşünüyor.

“Genel anlamda hafta sonu çok olumluydu. Portimao’da rekabetçiydik ama bunun tek Portimao’daki piste özel bir şey olup olmadığından emin değildik.”

“Fakat Barselona’da tekrar rekabetçiydik. Yani şu an, birkaç Grand Prix daha beklememiz gerek ama Ferrari ve McLaren’ın gerisinde 5. takım olabiliriz. Bu iyi bir haber çünkü ilk iki yarış hafta sonunda sıralamaların üçüncü bölümünü görebilmek bile zordu.”

"Hâlâ yapılması gereken işler var ve strateji, lastik yönetimi gibi konular üzerinde de çalışmamız gerekiyor ama bu pistte lastik stratejisinin önemli olacağı bir sürpriz değildi. Bir risk aldık çünkü puan almak istiyorduk, bu yüzden lastikler bizim için bir sürpriz olmadı.” dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

Önceki haber

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

Sonraki haber

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

4s
2
Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

5s
3
Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

2s
4
Formula 1

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

1s
5
Formula 1

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

51 dk
Son Haberler
Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış
F1

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış

16dk
Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"
F1

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

51dk
Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş
F1

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

1s
Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci
F1

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci

2s
2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
F1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

2s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu” İspanya GP
Formula 1

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu” İspanya GP
Formula 1

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu İspanya GP
Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP iptal edildi iddiası
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
Formula 1 Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Son Haberler

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış
Formula 1 Formula 1

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci
Formula 1 Formula 1

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.