Alonso: "Yaptığım işten hâlâ keyif alıyorum"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Belçika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, 2026 kuralları altındaki yeni nesil Formula 1 araçlarına ve şasinin teknik karakteristiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli pilot, modern araçların sürüş dinamiklerinden teknik gelişmelere kadar en çok öne çıkan iki kritik konuyu değerlendirdi.

Alonso, mevcut araçların saf sürüş zevki açısından geçmiş nesillerin gerisinde kaldığını dürüstçe itiraf etti. "Bu araçları sürmek eğlenceli mi?" sorusuna net bir yanıt veren İspanyol pilot, direksiyon arkasındaki hissiyatını şu sözlerle aktardı: "Geçmiş nesil araçları kullanmış bir pilot olarak, bu soruya 'hayır' diyorum.”

“Çünkü o araçlar tamamen saf hız için tasarlanmıştı; aracı ve fiziği sınırlarına kadar zorluyor, lastikleri sonuna kadar tüketiyorduk. Artık bunu yapmıyoruz.”

“Eğer pistte tek başıma olsaydım, muhtemelen bu araçları sürmekten pek keyif almazdım. Ancak pistte diğer 21 araçla birlikte olduğum için hâlâ çok büyük keyif alıyorum.”

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Ben rekabet etmeyi ve griddeki diğer pilotlara karşı yarışmayı seviyorum. Vizörümü kapattığımda sorunları fark etmiyorum bile; sadece yanımdaki araçla mücadele ediyorum, hâlâ eğleniyorum ve yaptığım işten keyif alıyorum."

Yeni kurallar ve enerji yönetimi hakkında sürekli olumsuz konuşmak istemediğini belirten Alonso, şasi tarafında geçen yıla kıyasla takdir ettiği ve gelecekte de korunması gerektiğini düşündüğü olumlu teknik değişiklikleri şu sözlerle özetledi: "Ağırlığın azaltılması yönünde atılan adımlar bu araçlarda kesinlikle hissediliyor.”

“Araçlar geçen yıla göre daha hafif; düşük hızlı virajlardaki bazı tepkiler ve kerbler üzerindeki kontrolümüz, geçen yılın araçlarına kıyasla oldukça pozitif.”

“Ayrıca geçen yıl sahip olduğumuz o aşırı düşük taban yüksekliği ve aşırı sert süspansiyon ihtiyacı bu yılki araçlarda artık yok.”

“Sürüş konforu ve ayar kapsamı açısından geçen yıla göre daha çok keyif aldığımız birkaç şey var ve bir sonraki kural döneminde bunları kaybetmemeliyiz."