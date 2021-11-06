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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Alonso: "Yapmamız gereken işler var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, cuma gününün ardından verdiği demeçte, Austin'e kıyasla daha iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi ancak yapmaları gereken işler olduğu konusunda netti.

Alonso: "Yapmamız gereken işler var"

Fernando Alonso, cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da ilk ona girmeyi başardı ve hafta sonuna iyi başladı.

Amerika'da durum böyle değildi ve bundan ötürü Meksika'ya yapılan başlangıç, takım için önemliydi.

Ancak Alonso, cuma gününün ardından gelişmeye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Alonso, cuma gününün ardından şöyle konuştu: "Bugün, düşük rakım nedeniyle pistteki yol tutuş gerçekten çok düşüktü ve aynı zamanda sabah bölümünde çok fazla toz vardı."

"Bu da pistin bazı bölümlerinin çok kaygan olduğu hissine neden oldu."

"Pistin gelişimi gerçekten çok fazla ve her iki antrenman seansında atılan turlara baktığınızda, bu gayet net belli oluyor."

"Bu durum, ilk seansla ikinci seans arasında yapılan herhangi bir değişikliğin getirisini anlamayı da çok zorlaştırıyor."

"Elbette takım olarak yapacak işlerimiz var ve yarın için bazı çözümler bulup bulamayacağımızı göreceğiz."

"Austin'deki zorlu cuma gününün ardından nispeten daha normal bir cuma günü geçirmek güzel oldu."

Esteban Ocon da hafta sonuna güçlü başladıklarını ancak gelişmeye devam ettiklerini söyledi.

"Burada en son 2018'de yarıştığım için Meksika'ya geri dönmek güzeldi. Pistte verimli bir gün geçirdik, ki bundan memnun olabiliriz. Pist başlangıçta çok kirliydi ama seanslar ilerledikçe şartlar düzelmeye başladı."

"Koşullar ve diğer faktörlerle, önceki yarıştan tamamen farklı bir mücadele var. Ancak çoğu şey, iyi bir ayar bulmak üzerine olduğu için sürücüler olarak keyif aldığımız bir şey."

"Hafta sonuna gayet iyi başladık ve artık bunun üzerine eklemek istiyoruz. Dediğim gibi her iki seansta da araç içerisinde iyi hissettim ve her zaman olduğu gibi gelişmeye devam etmek için gece boyunca yapacak işlerimiz var."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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