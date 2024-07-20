Alonso: "Yapmamız gereken analizler var"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yeni güncellemelerle alakalı daha fazla analize ihtiyaç olduğunu söylüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alonso, cuma günkü antrenman seanslarında yeni güncelleme paketini test etti ve ikinci seansta 10. en hızlı zamanın sahibi oldu.
Günün ardından konuşan Alonso şöyle dedi: “Buraya geri dönmek her zaman güzeldir. Burası size nefes alacak zaman bırakmayan, birbiri ardına virajların olduğu eşsiz bir pist."
"Ayrıca bugün hava çok sıcaktı, bu nedenle koşullar mekanikerler ve tribünlerdeki herkes için zordu."
“Bu pistte yüksek sıcaklığın da etkisiyle lastik aşınması çok fazla. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım."
“Aracın performansına gelecek olursak, bence genel anlamda iyi bir gündü. Bu gece daha fazla analiz yapmamız ve tüm verileri kapsamlıca kontrol etmemiz gerekiyor."
“Cumartesi günü elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
"Yarışta geçiş yapmak zor olacağı için sıralama turlarının önemi büyük olacak.”
Lance Stroll ise sadece ikinci seansta yeni paketi denedi.
“Macaristan'a geri dönmek çok güzel. Burası çeşitli viraj tipleriyle sürüş yapmanın çok eğlenceli olduğu bir pist."
“Bu sabah Silverstone versiyon aracı kullandım ve öğleden sonra güncellenmiş versiyona geçtim."
"Kırmızı bayrak nedeniyle pistte biraz zaman kaybettik ama araçta iyi hissettim; Fernando ile benzer geri bildirimlere sahibiz."
"Yarınki sıralama öncesinde aracı en iyi noktaya getirmek için bu gece üzerinde çalışmamız gereken çok sayıda veri var.”
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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