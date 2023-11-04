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Formula 1 Brezilya GP
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Alonso: "Yanlış zamanda yanlış yerdeydik"

Fernando Alonso, yaşanan temastan ötürü Esteban Ocon'u suçlamazken, yanlış zamanda yanlış yerde olmalarından kaynaklandığını belirtti.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso ilk bölümün son saniyelerinde Senna S virajında, Esteban Ocon'a yer vermeye çalışırken aralarında temas yaşanmıştı.

Ocon temas sonrası Alonso'ya küfürlü sözlerle söylerken, Alonso daha sakin bir tavırla pite döndü.

Araçtaki hasar nedeniyle Alonso, seansa devam edemedi ve yarışa 15. sıradan başlayacak.

Olay hakkında konuşan Alonso, "Ne yazık ki sıralama turlarını tamamlayamadık."

"Her iki aracın da büyük hasarlar nedeniyle seansa devam etmemesi gerçekten üzücü. Yazık oldu; istediğimiz bu değildi."

"Henüz tekrarını görmedim ama birisi bana -Esteban'ın- aracın kontrolünü biraz kaybettiğini söyledi."

"Fakat bu yanlış zamanda yanlış yerde olduğunuz o anlardan birisi." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Yarışta ne kadar yükselebileceği sorusuna Alonso, "Umarım yükseliriz."

"Dün harika bir tempomuz vardı. Bugün SQ1'de biraz daha fazla zorlandık, bu yüzden bugün ve yarınki yarış hızımızla ilgili bazı soru işaretleri var."

"Fakat her halükarda Meksika ve Austin'e göre kendime daha çok güveniyorum, bu yüzden umarım iyi bir yarış olur." dedi.

Araçtaki hasarla ilgili de Alonso, "Her şey yolunda olmalı." dedi.

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