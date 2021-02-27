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Formula 1 / Son dakika

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, iki şampiyonluk kazandığı Renault/Alpine ile yarışmak için bu yıl Formula 1'e geri dönüyor. 39 yaşındaki İspanyol pilot, kariyerinde birçok başarıya imza attı, pek çok takımda yarıştı ve çeşitli yarış serilerinde mücadele etti. Yine de kariyerinin bazı kötü kararlarla sarsıldığı oldu. Yine de Alonso tüm bunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

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Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

Bunun en iyi örneklerinden biri takımın Lewis Hamilton'la dünya şampiyonu olmasından bir yıl önce Alonso'nun McLaren'den ayrılması olabilir.

Alonso, Red Bull Racing dominasyonu başlamadan önce Avusturyalı ekipte yarışmak için teklif aldı ama geri çevirdi. Ayrıca daha sonra, 2010 yılında Mercedes tarafından satın alınan Brawn'la da sürüş şansı elde etti ama bunu da geri çevirdi. Alonso aldığı pek çok hatalı karar olsa da, bunların hiçbirisinden memnun değil.

Alonso, geçirdiği kazadan kısa bir süre önceki röportajında şöyle dedi: "Her zaman belli bir noktadan sonra bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz ama karar verdiğim anda yüzde yüz ikna olduğum şeyleri yaptım, bu kararlar asla yarı yarıya değildi. Benim için her şey netti, aldığım her kararda, yaptığım şeyin en iyisi olduğunu düşündüm."

"Mesela 2008'de McLaren'da devam etmeseydim, korkunç çalışma kalitesiyle 2008 yılı çok zor geçerdi. 2007'nin sonunda McLaren'dan ayrılmasaydım Ferrari'yle hiç yarışmamış olabilirdim, ki bu herhangi bir sürücü için çok önemli bir deneyim."

"2014'te Ferrari'den ayrıldığımda, Honda motoruyla McLaren'da oldukça kötü bir sezon geçirdim. Podyum savaşının dışında kalmak zordu ama sonra McLaren ile Indy 500'e katıldım."

"McLaren ayrıca WEC'te de yarışmama izin verdi ve bu sayede iki kez Dünya Dayanıklılık Şampiyonu ve Le Mans 24 Saat'in galibi oldum."

"Kararların çoğunun hemen olumlu sonuçları olmadı ama hepsi uzun vadede bana sürücü olarak başka fırsatlar sağladı."

"Bu deneyimlerimden güzel anılar kazandım."

 

 

AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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