Alonso: "Yanlış giden şeyleri söylediğimizde umarım birileri bizi dinler"

Formula 1 gridine girme mücadelesinin son yıllarda genç sürücüler için çok daha zor hale geldiği genel kabul görürken, son Formula 2 şampiyonlarının izlediği yol da bunu kanıtlıyor.

2021 F2 şampiyonu Oscar Piastri, McLaren ile şansını yakalamadan önce bir yılını kenarda geçirmek zorunda kalmıştı. 2022 ve 2023 şampiyonları, Felipe Drugovich ve Théo Pourchaire F2 şampiyonu olduktan sonra bir F1 koltuğu elde edemedi.

2023 gridi değişmeden 2024 sezonuna aynı şekilde başladı. Bu çok nadir görülen bir durum olsa da bu sene gride yeni bir pilot katılamamış oldu. Ancak Liam Lawson ve Oliver Bearman gibi çaylaklar bu süre içinde F1'e yeni başlayanlara güvenilebileceğini ve performans gösterebileceklerini gösterdiler.

Ancak Alonso, bütçe sınırı ve yoğun F1 takviminin, bir zamanlar bu genç sürücüleri hazırlamak için var olan gerekli test ekiplerine sahip olmanın "imkansız" olduğu anlamına geldiğini, bu nedenle takım patronlarının risk almamayı tercih ettiğini söylerden bu durumun acilen ele alınmasını istediği bir durum olduğunu söylüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Alonso, "Biraz daha fazla test yapıldığını görmek iyi olacak. Birkaç büyük takım var, eski bir aracı çalıştırmayı ve belki F2 pilotları için olduğu gibi bir program oluşturmayı göze alabilecek."

"[Kimi] Antonelli'nin bu sezon bir program yapacağını okudum. Bazı büyük takımlar bunu karşılayabiliyor ama yine de doğru düzgün hazırlık ve test yapamıyorlar."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Şu anda sporun durumu böyle ve çok fazla yarışımız ve takımımız var."

"Onlar [takımlar] bütçe sınırı ve bu 24 yarış için dünyanın dört bir yanına seyahat eden tüm personel nedeniyle zaten o kadar stresliler ki, genç bir sürücüyü gerçekten hazırlamak için geçmişte olduğu gibi bir test ekibi kurmanın oldukça imkansız olduğunu düşünüyorum."

"Üstelik kış testlerimiz bile yok. Bir çaylağı aracınıza bindirseniz bile, Dünya Şampiyonası'na başlamadan önce bir buçuk gün [test] süresi olacak."

"Bu da muhtemelen bazı takım patronlarının genç bir sürücüyü gerçekten teşvik etmesini engelliyor."

"Sporda yanlış giden pek çok şey var ve biz de bazen sesimizi yükseltiyoruz. Ama umarım birileri [bizi] dinler." dedi.

İki kez Dünya Şampiyonu olan 42 yaşındaki ve istatistiksel olarak tüm zamanların en deneyimli F1 pilotu Alonso, Aston Martin takımıyla 2024'ten sonra yeni bir sözleşme imzalamayı umarak yaşın sadece bir sayı olduğunu göstermeye devam ederken skalanın diğer ucunda yer alıyor.